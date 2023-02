Pojawiły się rysy. Granerud już nie jest maszyną. "To nigdy nie trwa wiecznie"

Halvor Egner Granerud przyjechał do Lake Placid z prostym celem. Norweska supergwiazda chciała dołożyć dwa kolejne podia i pobić legendarne osiągnięcie Janne Ahonena, który jako jedyny zaliczył 13 podiów w Pucharze Świata z rzędu. Szybko jednak okazało się, że rekordu nie uda się pobić. Ba, nawet nie udało się go wyrównać, bo w pierwszym, sobotnim konkursie Granerud zajął dopiero siódme miejsce. I swoją świetną serię zakończył na 12 miejscach w TOP 3 z rzędu.

Kubacki nie wykorzystał najsłabszego konkursu Graneruda

- Miał ogromnego pecha. To są niezwykle trudne warunki. Powinni podwyższyć rozbieg. To był dobry skok Halvora w panujących warunkach - mówił Anders Jacobsen na antenie Viaplay po drugim skoku Graneruda. I wydaje się, że były skoczek ma tu dużo racji, bo o ile w pierwszej serii najlepsi skoczkowie mieli olbrzymie problemy z oddaniem dobrych skoków przez prawdopodobnie pochopne obniżenie belki, to w drugiej serii Granerud nie miał najlepszych warunków. Ale skoki też nie były idealne na progu.

Ostatecznie w pierwszym konkursie w USA Granerud po raz pierwszy od dziewięciu konkursów przegrał z Dawidem Kubackim. Niestety, Polak zdołał wykorzystać tej sytuacji, bo sam zakończył konkurs na piąty miejscu. Oznacza to, że odrobił do Norwega zaledwie 9 punktów. A jego strata nadal wynosi 229 punktów.

Czy forma Graneruda zacznie opadać? Norweg powtórzy przypadek Kubackiego?

Forma Halvora Egnera Graneruda w Lake Placid nie jest idealna. W sobotę Granerud zajął siódme miejsce, czyli zaliczył... najgorszy wynik w sezonie, jeśli patrzymy na sportową rywalizację (bo nie można zapomnieć o dyskwalifikacji w Kuusamo i 30. miejscu w trzecim konkursie sezonu).

W drugiej serii sobotniego konkursu indywidualnego pojawił się także błąd na progu u Graneruda, przez który skoczek nie wyszedł idealnie prosto z progu. Powtórki pokazały, że zaraz za krawędzią progu nieco przechyliło go na prawą stronę, a narty nie wyszły idealnie w powietrze. Takie błędy przez ostatnie sześć tygodni mu się właściwie nie zdarzały. Norweg zaliczył aż 12 miejsc z rzędu na podium, w tym wygrał cztery ostatnie konkursy. Ale tradycją skoków narciarskich jest to, że jeśli ktoś jest długo na szczycie, to prędzej czy później musi przyjść dołek. Czasami pojawia się problem z fizycznością, a za tym idą błędy techniczne. Dokładnie tego samego doświadczył Dawid Kubacki po długiej podróży do Sapporo i być może tego samo doświadcza właśnie Granerud.

Halvor Egner Granerud w Lake Placid:

I trening - 123,5 metra (2. miejsce)

II trening - 124,5 metra (3. miejsce)

seria próbna - 123 metry (2. miejsce)

I seria konkursowa 124,5 metra (6. miejsce)

II seria konkursowa 117 metrów - (13. miejsce)

- Granerud jeszcze w grudniu miał kłopoty techniczne z prawą nartą. W tej chwili jest nakręcony, ma powtarzalność. Forma nigdy nie trwa wiecznie. Może nie będzie popełniał dużych błędów, ale moment słabości przyjdzie, bo do końca sezonu jeszcze prawie dwa miesiące. Mam też zaufanie do trenera Thomasa Thurnbichlera, on też nie jest osamotniony, bo ma wsparcie Marca Nölke, Mathiasa Hafele, Krzysztofa Miętusa, nawet Adam Małysz może doradzić, jak będzie trzeba - mówił niedawno Apoloniusz Tajner w rozmowie z "Super Expressem" i wydaje się, że tutaj były prezes PZN może mieć sporo racji.

Przewagę w PŚ można wykorzystać na zbudowanie formy pod mistrzostwa

Ewidentnie widać, że Granerud oddaje nadal dobre skoki, ale nie są one tak błyskotliwe, jak w poprzednich tygodniach, gdzie potrafił przeskakiwać nawet mocno niesprzyjające warunki. Norwegowi nie udało się wygrać żadnej z sześciu serii skoków w USA. Nie zbliżył się nawet do rozmiaru skoczni w żadnej z prób. A to już jakiś powód do niepokoju dla Alexandra Stoeckla, trenera reprezentacji Norwegii.

Z drugiej strony ewentualny dołek formy jest być może zaplanowany. Stoeckl już kilka dni temu poinformował, że Granerud nie pojedzie na przyszłotygodniowe zawody do Rasnova, gdzie zaplanowano mikst i jeden konkurs indywidualny. Z drugiej strony przewaga nad Dawidem Kubackim w PŚ jest olbrzymia i Norwegowie mogą sobie pozwolić np. na cięższy trening fizyczny, który ma przynieść formę i świeżość na najważniejszą imprezę sezonu. Za dwa tygodnie czekają nas mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym i tam wszyscy skoczkowie chcieliby być w idealnej dyspozycji. Granerud również, tym bardziej że dwa lata temu wyjechał z MŚ bez medalu indywidualnego, a jechał na imprezę w równie dobrej formie.

Prawdę o skokach Graneruda poznamy pewnie być może jeszcze w sobotni wieczór, bo na godzinę 23 zaplanowano pierwszy w historii konkurs duetów. Niedzielny konkurs indywidualny zaplanowano na godzinę 16. Wówczas okaże się, z jaką przewagą Granerud wyjedzie z USA i jak bolesne może być dla niego odpuszczenie rywalizacji z Rasnovie. Tylko że wcale nie jest pewne, że do Rumunii pojedzie Dawid Kubacki.

W niedawnej rozmowie ze Sport.pl Thomas Thurnbichler zdradził, że sztab Polski bierze pod uwagę odpuszczenie tego konkursu. Można więc się domyślać, że gdy Norweg nie weźmie udziału w zawodach, to odpuści je także Kubacki, by lepiej przygotować się do MŚ i decydującej marcowo/kwietniowej części sezonu. Po mistrzostwach świata zostanie jeszcze aż dziewięć indywidualnych konkursów Pucharu Świata, dlatego wówczas można nadrobić i stracić sporo punktów.