Tłumy Polaków nawiedziły Lake Placid. "Wygląda to lepiej niż w Wiśle"

Puchar Świata w Lake Placid to pierwsze zawody w skokach narciarskich tej rangi rozgrywane w Stanach Zjednoczonych od 19 lat. Organizatorzy, jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji, liczyli na polskich kibiców, którzy mieli tłumnie pojawić się pod skocznią. Nasi rodacy nie zawiedli i tłumnie odwiedzili olimpijskie obiekty.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w polskiej kadrze skoczków? "Nie wszystko jest na miejscu"

Tłumy fanów

Choć sobotni konkurs indywidualny rozgrywany był wcześnie, bo o 10:00 czasu nowojorskiego, liczba kibiców zgromadzonych pod kompleksem skoczni w Lake Placid robił ogromne wrażenie. Wydawało się, że polskich fanów przybywa z minuty na minutę, dzięki czemu zawody oglądało co najmniej kilka tysięcy osób. To podobało się zarówno organizatorom, którzy mogli liczyć na spięcie budżetu, jak i polskim dziennikarzom, którzy byli pod wrażeniem liczebności polonii.

- Może to niepopularna opinia, ale według mnie wygląda to lepiej niż w Wiśle. Co prawda niektórzy mają już problem z utrzymaniem pionu, ale to nie czas, by o tym opowiadać - powiedział w Eurosporcie korespondent portalu "skijumping.pl", Dominik Formella.

Brawo, brawo. Kolejne podium Polki. Okoliczności jednak mówią wiele o poziomie

Warto wracać

Tegoroczny weekend Pucharu Świata w Lake Placid był dla amerykańskich organizatorów bardzo ważnym testem. Amerykanie chcieli bowiem sprawdzić, czy organizacja zawodów tej rangi, wymagająca sporych nakładów finansowych, jest w stanie się zwrócić i pozwolić na rozpoczęcie przygotowań do powrotu najlepszych skoczków na świecie w przyszłym sezonie.

Zważając na liczbę polskich fanów, którzy doskonale bawili się w sercu Appalachów, możemy być spokojni o przyszłość pucharowych zawodów w Stanach Zjednoczonych. Wygląda na to, że liczebność naszych rodaków przekroczyła najśmielsze oczekiwania, co pozwoliło nie tylko zarobić organizatorom, ale i stworzyć bardzo dobrą atmosferę.

Małysz stracił cenną biżuterię. Miał szczęście, że tylko tyle. "Normalny człowiek by tego nie przeżył"

Co ważne, to nie koniec skokowych emocji na dziś. Najważniejszym daniem dnia ma być rozgrywany o 23:00 polskiego czasu konkurs duetów, na którym pojawić się ma jeszcze więcej kibiców. Jeśli przewidywania się sprawdzą, możemy wieczorem oglądać zawody przy całkowicie zapełnionych trybunach.