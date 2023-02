Niestety, podium dla Polski zagrożone. Oto aktualna klasyfikacja Pucharu Narodów

3194 - tyle punktów zgromadziła reprezentacja Polski w tegorocznej edycji Pucharu Narodów i zajmuje obecnie trzecie miejsce. Po sobotnim konkursie indywidualnym do naszej kadry zbliżyła się jednak Słowenia, która ma obecnie punktów straty do podium. Biało-Czerwoni mogą je stracić w nocy z soboty na niedzielę, kiedy to odbędzie się konkurs duetów.

