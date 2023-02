Polak wyrównał oficjalny rekord skoczni. Skok marzenie w kwalifikacjach

Puchar Świata w skokach narciarskich wrócił do Stanów Zjednoczonych po 19 latach przerwy. Ostatni raz skoczkowie rywalizowali na amerykańskich obiektach w sezonie 2003/04. Wówczas odbyły się konkursy w Park City. Z kolei skocznia w Lake Placid, która jest gospodarzem zawodów w ten weekend, po raz ostatni gościła zmagania w grudniu 1990 roku. Niestety piątkowy program zawodów został storpedowany przez warunki i przerwane kwalifikacje przeniesiono na sobotę.

Lake Placid. Wellinger wygrywa kwalifikacje, pięciu Polaków w konkursie

Zwycięzcą kwalifikacji do sobotniego konkursu został Andreas Wellinger, który poszybował aż 132,5 metra, co jest nowym oficjalnym rekordem skoczni. Bardzo dobry skok oddał też Halvor Egner Granerud (123 metry) i zajął 2. miejsce. Podium uzupełnił po skoku na 122,5 metra Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków - Piotr Żyła - ukończył zmagania na 6. miejscu.

W konkursie głównym, który rozpocznie się o 16:00 czasu polskiego, wystąpi pięciu reprezentantów Polski. Dawid Kubacki skoczył 118 metrów i zajął 8. miejsce. Z kolei Tomasz Pilch skoczył 124,5 metra i zajął 10. lokatę. Jak donosi Adam Bucholz z portalu skijumping.pl Polak przez moment był oficjalnym rekordzistą obiektu w Lake Placid. Wyrównał osiągnięcie legendarnego Mattiego Nykaenena z 1983 roku. W kwalifikacjach jeszcze dalej wylądował jednak wspominiany Andreas Wellinger i to on obecnie dzierży rekord. Nieoficjalny rekord skoczni wynosi 135,5 metra i należy do Veli-Mattiego Lindstroema.

Oprócz Kubackiego, Żyły i Pilcha w zawodach wystąpią także Paweł Wąsek (121 metrów, 20. miejsce) oraz Aleksander Zniszczoł (120,5 metra, 23. miejsce). Sztuka awansu do konkursu nie powiodła się Janowi Habdasowi. Brązowy medalista mistrzostw świata juniorów wylądował zaledwie na 107. metrze i zajął 52. miejsce. Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych nie ma Kamila Stocha, który po słabszych wynikach na Kulm i w Willingen został w kraju. W niedzielę ma wznowić treningi na skoczni.

Wyniki kwalifikacji w Lake Placid:

1. Andreas Wellinger - 132,5 metra, 151,1 pkt

2. Halvor Egner Granerud - 123 m, 139 pkt

3. Stefan Kraft - 122,5 m, 138,1 pkt

...

6. Piotr Żyła - 120 m, 133,9 pkt

...

8. Dawid Kubacki - 118,5 m, 129,8 pkt

...

10. Tomasz Pilch - 124,5 m, 129,5 pkt

...

20. Paweł Wąsek - 121 m, 121,2 pkt

...

23. Aleksander Zniszczoł - 120,5 m, 120,8 pkt

...

52. Jan Habdas - 107 m, 103,2 pkt

Puchar Świata w Lake Placid. O której oglądać skoki w sobotę? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Konkurs indywidualny rozpocznie się punktualnie o 16:00. Transmisję przeprowadzi TVN oraz Eurosport 1. Będzie ona dostępna również na platformie Player.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji live na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Z kolei o 23:00 czasu polskiego odbędzie się historyczny konkurs duetów w ramach Pucharu Świata. Będzie można go oglądać w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl.