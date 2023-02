O włos od tragedii na skoczni. Półtonowa frezarka "oddała skok" [WIDEO]

Trwa druga część sezonu Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich. Liderką klasyfikacji generalnej po 18 konkursach jest Austriaczka Eva Pinkelnig z 1242 pkt. Jedyną polską zawodniczką z punktami jest Nicole Konderla, która uzyskała sześć pkt w ośmiu konkurach i zajmuje 47. miejsce. W piątek 10 lutego odbył się pierwszy konkurs indywidualny w austriackim Hinzenbach, który wygrała Eva Pinkenig, wyprzedzając dwie rywalki ze Słowenii - Emę Klinec i Nikę Prevc. Polki nie startowały.

500-kilograma frezarka spadła z rozbiegu w Hinzenbach. "Łańcuch niefortunnych okoliczności"

W trakcie przygotowań do konkursu Pucharu Świata kobiet w Hinzenbach doszło do groźnego zdarzenia. 500-kilogramowa frezarka do przygotowywania torów najazdowych, zerwała się z uchwytu, zjechała po najeździe skoczni i spadła na bulę obiektu w Hinzenbach. Pracownicy ubijający śnieg na zeskoku szybko zauważyli pędzącą maszynę i zdążyli się odsunąć. Poza tym, że nikomu nic się nie stało, zeskok też nie został zniszczony przez frezarkę.

Nagranie z tego zdarzenia opublikowała austriacka telewizja ORF. Bernhard Zauner, szef komitetu organizacyjnego zawodów w Hinzenbach wyjaśnił ORF, że frezarka spadła z rozbiegu z powodu zerwanej liny bezpieczeństwa, a dodatkowo "doszło do łańcucha niefortunnych okoliczności". Tory najazdowe w Hinzenbach nie zostały uszkodzone, a cały incydent zostanie dokładnie zbadany w przeciągu najbliższych dni.

Drugi konkurs indywidualny PŚ pań w Hinzenbach odbędzie się w sobotę 11 lutego o godz. 9:00. Godzinę wcześniej rozpoczną się kwalifikacje. Relację z konkursu będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu 1 i w Playerze.