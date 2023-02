Skoki w Lake Placid. Gdzie oglądać dzisiejsze kwalifikacje? [TRANSMISJA LIVE, STREAM]

Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich wracają do Lake Placid po 33 latach, czyli po raz pierwszy od sezonu 1989/1990. Przed zawodami w Lake Placid liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Norweg Halvor Egner Granerud z 1516 pkt i przewagą 238 pkt nad drugim Dawidem Kubackim. Po raz pierwszy w historii odbędzie się konkurs duetów - ta formuła była testowana podczas Letniego Grand Prix w Rasnovie. Wtedy Polacy w duecie Paweł Wąsek - Stefan Hula zajęli drugie miejsce, tuż za Austriakami.

Puchar Świata w Lake Placid. Polacy nie brali udziału w czwartkowych treningach

W piątkowych kwalifikacjach w Lake Placid wystartuje łącznie 62 skoczków. Czwartkowe treningi w USA zdominowali Austriak Stefan Kraft, Niemiec Andreas Wellinger i Norweg Halvor Egner Granerud. W nich udziału nie brali Polacy, ale też choćby Słoweńcy - Timi Zajc oraz Anze Lanisek. - Zrezygnowaliśmy z czwartkowej sesji treningowej na skoczni, ponieważ chcemy zachować pełne siły aż do niedzieli - przekazał trener Thomas Thurnbichler.

W polskiej kadrze na Lake Placid nie znalazł się Kamil Stoch, który został odsunięty z powodu słabszej formy, widocznej m.in. podczas zawodów w Willingen. - Kamil najbliższe dni spędzi z żoną i rodziną, aby odzyskać fizyczną świeżość i głód skoków. Od piątku będzie trenował w Zakopanem pod okiem Zbigniewa Klimowskiego. W przyszłym tygodniu wraz z Wojciechem Toporem przejmiemy opiekę nad Kamilem - mówił Thurnbchler, cytowany przez portal Skijumping.pl. W kadrze Polski znalazł się Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Jan Habdas i Tomasz Pilch.

Skoki narciarskie w Lake Placid. Gdzie i kiedy oglądać kwalifikacje? [TRANSMISJA LIVE, STREAM]

Kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Lake Placid odbędą się w piątek 10 lutego o godz. 23:00. Transmisja live będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1 i Playerze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo ze skoków z udziałem Polaków w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.