Fatalne wiadomości dla skoczków w Pucharze Świata. Jest źle, a może być jeszcze gorzej

W najbliższy weekend 10-12 lutego Puchar Świata w skokach narciarskich po raz pierwszy od 32 lat zagości w Lake Placid. Na zmodernizowanej skoczni odbędą się dwa konkursy indywidualne i jeden w duetach. W zawodach wystartuje sześciu Biało-Czerwonych: Dawid Kubacki, Piotr Źyła, Paweł Wąsek, Jan Habdas, Tomasz Pilch i Aleksander Zniszczoł. Zabraknie za to Kamila Stocha, który w tym czasie w Polsce będzie walczył o powrót do formy. W miniony weekend w Willingen to wiatr rozdawał karty i wydaje się, że w Ameryce dojdzie do podobnej sytuacji.

PŚ w skokach narciarskich: Znów trudne warunki pogodowe. Piątkowe treningi i kwalifikacje w Lake Placid zagrożone

Pierwsze prognozy pogody nie są optymistyczne. Szczególnie trudne warunki mają panować w piątek 10 lutego, a więc wtedy, gdy skoczkowie będą trenować i brać udział w kwalifikacjach. Synoptycy przewidują silne opady deszczu, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr, osiągający nawet 8 metrów na sekundę. Wcześniejsze prognozy mówiły o 4 metrach na sekundę. Niewykluczone, że w tych warunkach nie uda się przeprowadzić sesji zaplanowanych na piątek, co oznacza, że kwalifikacje mogą zostać przeniesione na sobotę.

Granerud ma talent nie tylko do skoków. Odłożył narty... i chwycił za broń

Ten plan staje się coraz bardziej realny. Jak poinformował Dominik Formela z portalu Skijumping.pl, już w czwartkowy wieczór pogoda pogorszyła się drastycznie. "W Lake Placid zgodnie z zapowiedziami zaczęło lać i wiać. W piątek pogoda również ma być niespokojna, w tle pojawia się scenariusz z kwalifikacjami w sobotni poranek" - napisał dziennikarz na Twitterze.

Jeszcze kilka dni temu Karl Geiger podkreślał, że obawia się bardzo niskim temperatur w Ameryce. Według doniesień medialnych wieczorami bywało nawet minus 32 stopnie Celsjusza. Wydaje się jednak, że chłód nie powinien stanowić problemu (temperatury mają oscylować w granicach 0 stopni). Największym zmartwieniem zawodników w piątek może być za to porywisty wiatr.

Na szczęście prognozy pogody na pozostałe dwa dni konkursowe są zdecydowanie bardziej optymistyczne. W sobotę i niedzielę warunki na skoczni mają wrócić do normy, co oznacza, że najprawdopodobniej uda się przeprowadzić zawody bez większych przeszkód.

W czwartek odbyły się już pierwsze trzy treningi w Lake Placid. Zdominowali je Andreas Wellinger i Stefan Kraft. W czołówce za każdym razem plasował się również Halvor Egner Granerud. W sesjach zabrakło Polaków.

Harmonogram skoków w Lake Placid - piątek 10 lutego

Trening I - 21:00

Trening II - 22:00

Kwalifikacje do sobotniego konkursu - 23:00.

Relację tekstową z zawodów Pucharu Świata w Lake Placid będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.