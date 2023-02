Oto harmonogram PŚ w skokach narciarskich w Lake Placid. Aż trzy konkursy

Puchar Świata w skokach narciarskich wraca do amerykańskiego Lake Placid po 32 latach. Pierwotnie skoczkowie mieli zacząć skakać w piątek, ale organizatorzy postanowili dać więcej czasu i szans na zapoznanie się z obiektem, więc zaplanowali trzy serie treningowe na czwartek. W nich udziału nie brali Polacy. - Zrezygnowaliśmy, ponieważ chcemy zachować pełne siły aż do niedzieli. Dotarliśmy do Lake Placid w środę i wciąż mamy wystarczająco dużo czasu, by zaadaptować się do warunków - tłumaczył Thomas Thurnbichler w rozmowie z portalem skijumping.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w polskiej kadrze skoczków? "Nie wszystko jest na miejscu"

PŚ w Lake Placid. Kamil Stoch wycofany, rewolucyjny format w kalendarzu

Thomas Thurnbichler zdecydował, że Polaków podczas zawodów Pucharu Świata w Lake Placid będą reprezentować Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jan Habdas i Tomasz Pilch. Z kadry wycofano Kamila Stocha, który miał problemy z oddawaniem długich skoków w Willingen, a w niedzielę nawet nie awansował do konkursu. - Kamil najbliższe dni spędzi z żoną i rodziną, aby odzyskać fizyczną świeżość i głód skoków. Od piątku będzie trenował w Zakopanem pod okiem Zbigniewa Klimowskiego - tłumaczył Thurnbichler.

Granerud ma talent nie tylko do skoków. Odłożył narty... i chwycił za broń

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Rewolucyjnym pomysłem w kalendarzu Pucharu Świata jest konkurs duetów, w którym ma wystąpić nawet 14 reprezentacji. W rywalizacji weźmie udział dwóch zawodników, a każdy z nich będzie mógł oddać maksymalnie po trzy skoki. Po pierwszej serii liczba rywalizujących drużyn zostanie zmniejszona do 12, a awans do decydującej trzeciej serii wywalczy osiem najlepszych duetów. Tę formułę testowano podczas LGP w Rasnowie, gdzie Stefan Hula i Paweł Wąsek zajęli drugie miejsce tuż za Austriakami. Odbędą się oczywiście także dwa tradycyjne konkursy indywidualne. Poniżej prezentujemy pełny plan zawodów na weekend.

Kiedy skoki narciarskie w Lake Placid? Pełny harmonogram zawodów:

Piątek (10.02):

Trening - godz. 21:00

Trening II - 22:00

Kwalifikacje do sobotniego konkursu - godz. 23:00

Sobota (11.02):

Seria próbna - godz. 15:00

Konkurs indywidualny - godz. 16:00

Seria próbna - godz. 22:00

Konkurs duetów - godz. 23:00

Niedziela (12.02):

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu - godz. 14:45

Konkurs indywidualny - godz. 16:15

Puchar Świata w Lake Placid. Gdzie oglądać zawody z udziałem Polaków?

Transmisje z zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lake Placid będą dostępne w Eurosporcie 1, Playerze i TVN-ie. Kwalifikacje do obu konkursów indywidualnych będzie można obejrzeć wyłącznie w Eurosporcie 1 i Playerze. Relacje tekstowe z zawodów z udziałem Polaków w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Historyczny weekend w PŚ w skokach. Tego jeszcze nie było