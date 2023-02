Trener Norwegów zaniepokojony formą Stocha. Nie wróży mu dobrze. "Oj..."

Ostatnie kilka tygodni nie było łatwe dla Kamila Stocha. - Nie ma w ogóle zabawy. Jest mordęga i ciągłe szukanie tego złotego środka - mówił Polak po pierwszym konkursie w Bad Mitterndorf, w którym zajął 17. lokatę. Jeszcze gorzej było w Willingen. W pierwszym konkursie sklasyfikowano go na odległym 25. miejscu, a do drugiego nawet się nie zakwalifikował. Z tego powodu Thomas Thurnbichler nie powołał 35-latka do kadry na konkurs w Lake Placid. - Najbliższe dni spędzi z żoną i rodziną, aby odzyskać fizyczną świeżość i głód skoków - wyjaśnił Austriak.

REKLAMA

Zobacz wideo Thurnbichler pewny siebie przed nowym sezonem: Stoch "jest pokorny", Żyła "zupełnie zmienił podejście", a Kubacki "wytrzyma całą presję"

Stoeckl niezbyt optymistycznie na temat formy Kamila Stocha. "Wszystko się pogłębia"

Teraz głos w sprawie problemów Stocha zabrał Alexander Stoeckl. Norweski szkoleniowiec nie jest w stanie określić, z czego wynika słaba dyspozycja skoczka, ale jednego jest pewien - trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiego potrzebny jest odpoczynek. Może chwila oddechu pozwoli mu ponownie odnaleźć radość ze skakania.

Brutalna diagnoza Tajnera. Wielka nadzieja przed MŚ. "To naturalne, to norma"

- Oj, nie wiem... Na pewno Kamil zmaga się z problemami technicznymi, od tego zaczynają się problemy. Wpadasz w negatywną spiralę i wszystko się pogłębia. To widać szczególnie na większych obiektach, takich, jak choćby właśnie w Willingen. Wiem, że został w kraju spokojnie popracować i myślę, że to w tym momencie faktycznie dobre rozwiązanie - powiedział Stoeckl w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jeszcze na początku stycznia wydawało się, że Stoch wraca do wielkiej formy. W Turnieju Czterech Skoczni zajął 5. miejsce. Zdradził wówczas, że przeszedł przemianę, która pozwoli mu osiągać lepsze wyniki. Tylko że na skoczni Kulm, a później w Willingen Polaka dopadły demony.

Stoeckl zaznaczył, że weekend w Niemczech nie był do końca miarodajny, jeśli chodzi o faktyczne problemy Stocha. Dużą rolę w obu konkursach odgrywały warunki pogodowe, które być może tylko pogłębiły kryzys, w jakim znajduje się Polak.

- Tak, jak mówiłem, Willingen było wyjątkowe. Warunki się zmieniały, kłopoty w torach, niskie prędkości... Było naprawdę trudno i kłopoty miał nie tylko Kamil, ale choćby także Marius Lindvik. Kiedy nie jesteś w topowej formie, wszystko ma znaczenie i szczegóły decydują o niepowodzeniu - zakończył.

Stoch nie poleci do Lake Placid. Nie jest to jednak jego pierwsza przerwa w startach w PŚ, spowodowana koniecznością złapania oddechu. Przed rokiem, zawodnik został wycofany z TCS. Wówczas też miał poważny problem z formą. Na ten moment nie wiadomo, kiedy Polak wróci do rywalizacji.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Ten skok stał się legendą. "Dziękuję ci, Adam". A potem katastrofa

Kolejnym przystankiem na mapie PŚ będzie Lake Placid. Rywalizacja powraca na amerykańską skocznię po ponad 33 latach. W ten weekend wystartuje sześciu Biało-Czerwonych: Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Jan Habdas, Tomasz Pilch i Aleksander Zniszczoł. Zawody zaplanowano na 10-12 lutego. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.