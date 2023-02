- Można mieć małe obawy. Już po konkursach na mamucie w Bad Mitterndorf można było takie mieć. Thomas Thurnbichler mówił, że to on popełniał błędy, wziął winę na siebie, co było bardzo nietypowe w świecie skoków narciarskich. W Willingen było inaczej, trochę lepiej, Dawid Kubacki w sobotę wrócił na podium i to najważniejsza informacja. Natomiast niedzielny konkurs może nas martwić. To jest znak ostrzegawczy, że na razie w kadrze nie wszystko jest na swoim miejscu i trzeba trochę popracować nad formą, być może się uspokoić, dobrać inny trening, więc wszystko w rękach naszych trenerów i sztabu - analizuje sytuację Jakub Balcerski, a jego opinię możecie obejrzeć tutaj:

Zobacz wideo Alarm w polskiej kadrze skoczków? "Nie wszystko jest na miejscu"

