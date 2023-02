Niepokojące słowa o Kubackim po Willingen. "Nie jest najlepiej"

Ostatnie dwa weekendy Pucharu Świata w skokach narciarskich potwierdziły absolutną dominację Halvora Egnera Graneruda. Norweg wygrał wszystkie cztery konkursy indywidualne, objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej i wyprzedza w niej Dawida Kubackiego aż o 238 punktów. Niestety martwi nie tylko doskonała dyspozycja rywala, ale i coraz gorsza postawa Polaka.

Dawid Kubacki ma problem. "To znak, że z formą nie jest najlepiej"

Kubacki co prawda w sobotę po ponad dwóch tygodniach przerwy wrócił na pucharowe podium, jednak w niedzielę w Willingen był dopiero 17. Niezbyt dobrze radził sobie także w lotach na Kulm. Tam również był 17., a dzień później 10. - Dawid spuścił trochę z tonu. Widać, że nie czuje się już tak pewnie na skoczni, jak w pierwszej części sezonu - twierdzi w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty trener skoków narciarskich i były kombinator norweski - Kazimierz Długopolski.

32-latkowi rzeczywiście brakuje stabilności. Wcześniej regularnie stawał na podium i wygrał 5 konkursów. Dołek zaczął się po ostatnim konkursie w Sapporo, w którym zajął 11. miejsce. - Moim zdaniem od Japonii wkradła się w jego skoki nerwówka. Zaczyna za dużo myśleć, nie ma już takiego luzu i swobody, a to podstawa w skokach narciarskich. I jeśli pojawia się za dużo myśli o skokach, to właśnie znak, że z formą nie jest najlepiej - diagnozuje ekspert.

Słabsza forma Kubackiego, a na horyzoncie mistrzostwa świata...

Takie opinie z pewnością nie napawają optymizmem. Walka o Kryształową Kulę w tym sezonie zaczyna być dla Polaka coraz trudniejsza. Strata do Graneruda jest już całkiem spora, a Norweg zdaje się nie do zatrzymania. Szansą na odniesienie wielkiego sukcesu będą jeszcze mistrzostwa świata w Planicy. Pozostaje do nich niewiele czasu. Pierwszy konkurs indywidualny na normalnej skoczni odbędzie się już 25 lutego. Dzień wcześniej będą przeprowadzone kwalifikacje.

Zanim jednak skoczkowie przystąpią do rywalizacji o medale, mają przed sobą dwa weekendy z Pucharem Świata. Najpierw od 10 do 12 lutego będą skakać w amerykańskim Lake Placid. Kubacki uda się tam wraz z pięcioma innymi polskimi zawodnikami. Tym razem zabraknie Kamila Stocha, który w Willingen nie przebrnął przez kwalifikacje.