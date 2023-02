Granerud zaskakuje. Zobaczył, jaką ma przewagę. Może sobie na to pozwolić

Za nami weekend w Willingen, gdzie Halvor Egner Granerud potwierdził swoją dominację w światowych skokach. Norweg wygrał oba konkursy, dzięki czemu ma już cztery zwycięstwa z rzędu i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji Pucharu Świata. Jego przewaga nad Dawidem Kubackim wzrosła do 238 punktów.

Granerud odpuszcza skoki w Rumunii. Skupi się już na mistrzostwach świata

Skoczkowie udają się już do Stanów Zjednoczonych. W najbliższy weekend na skoczni w Lake Placid (HS-128) odbędą się aż trzy konkursy, z czego dwa indywidualne. Dla Graneruda będą one bardzo istotne, gdyż to jego ostatnie starty przed mistrzostwami świata w Planicy. Odbędą się one w dniach 21 lutego - 5 marca. 26-latek może sobie pozwolić na wolny weekend, dzięki sporej przewadze w Pucharze Świata.

- Amerykanie uwielbiają sporty ekstremalne i zaliczają do nich skoki narciarskie. Granerud, jako przedstawiciel narodu, który przed tysiącem lat wynalazł narty, teraz na nich nie jeździ ani nie biega tylko lata, co w USA jest kuriozum. Dla FIS jest to z kolei znakomita okazja dla popularyzacji tego sportu, a dla skoczka światowy PR - komentują norweskie media.

- Przewaga w klasyfikacji generalnej PŚ pozwala mu na to, by odpuścić konkursy w Rumunii, a MŚ stają się dla niego celem głównym - oznajmił szef norweskich skoków Clas Brede Brathen w rozmowie z "Verdens Gang"

Norweg zamierza odpuścić zmagania w rumuńskim Rasnovie (17-19 lutego), aby odpocząć po intensywnych ostatnich tygodniach i już w pełni skoncentrować się na walce o złote medale w docelowej imprezie tego sezonu. Chciałby wystartować w nich jako lider Pucharu Świata, a do tego potrzebuje co najmniej dwustu punktów przewagi nad Dawidem Kubackim po weekendzie w Lake Placid. Jego obecna przewaga wynosi 238 oczek, a biorąc pod uwagę formę triumfatora 71. Turnieju Czterech Skoczni, jest to plan bardzo realny.

