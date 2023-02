Dawid Kubacki nie chciał mówić o Granerudzie. "Tego nie można mu odebrać"

Nie ma mocnych na Halvora Egnera Graneruda. Norweg skacze obecnie w przysłowiowej innej lidze i jest nie do pokonania przez rywali. W niedzielę wygrał z ponad 20-punktową przewagą nad Ryoyu Kobayashim. Nieco gorszy weekend za reprezentacją Polski na czele z Dawidem Kubackim.

Dawid Kubacki krótko odpowiedział na pytanie o Graneruda. Skupia się na sobie

Lider naszej kadry w sobotę był 3., w niedzielę było jednak dużo gorzej. Po skokach na 127 oraz 128 metrów wicelider Pucharu Świata ukończył rywalizację na 17. miejscu. Kubacki traci już 238 punktów w "generalce" do Graneruda. - Naprawdę dobrze sobie skacze. Tego nie można mu odebrać - powiedział krótko o Norwegu Kubacki. Dodał też, że musi skupić się teraz na pracy. - Ja dalej muszę robić swoje i tyle - ocenił.

Kiedy i gdzie najbliższe zawody w skokach? Nietypowa godzina będzie wyzwaniem dla fanów

- Zły jestem na pewno, ale rąk nie będę załamywał, bo to nie o to chodzi. Ale złość na pewno we mnie jest i staram się ją zachować w środku, nie uzewnętrznić - przyznał reprezentant Polski.

32-latek z Nowego Targu w niedzielę popełnił sporo błędów, do czego również odniósł się w rozmowie z Kacprem Merkiem. - W pierwszej serii był błąd na progu i nie było na pewno czysto. Warunki też nie pomogły. Było ciężko zaraz za progiem, narty wisiały. Tu na dole było trochę powietrza, no ale jak tam się nie utrzymało wysokości, to tu już było ciężko z tego odlecieć, więc nie było za wesoło w powietrzu. W drugiej serii też nie za bardzo trafiłem, skok wydawał się lepszy, ale mimo wszystko w tych warunkach było ciężko.

Thomas Thurnbichler podjął decyzję ws. Kamila Stocha. Nie było wyboru

Kolejną okazję do zmniejszenia straty do Graneruda Kubacki będzie miał podczas weekendu w Lake Placid. Rywalizacja wróci na amerykańską skocznię po 32 latach. Ostatni raz konkursy w Lake Placid odbyły się, gdy Dawid Kubacki miał... 9 miesięcy. Początek rywalizacji w piątek 11 lutego.