Wielki rywal Adama Małysza znów z punktami Pucharu Świata. Ćwierć wieku na skoczni!

Niemal dokładnie 21 lat temu Simon Amman oraz Adam Małysz rywalizowali o medale na ZIO w Salt Lake City. Anonimowy wtedy 20-letni Szwajcar okazał się lepszy od Ahonena, Schmitta czy Małysza i zgarnął dwa złote medale. Wyżej wymienionych częściej można jako ekspertów w studiach telewizyjnych, a Amman wciąż skacze.

Punktowa niedziela Simona Ammana w Willingen. Skakał w czasach Małysza, wciąż punktuje

Niedziela na Muehlenkopfschanze zaczęła się od udanych kwalifikacji Simona Ammanna. 41-latek skoczył 125,5 metra, co było 22. wynikiem serii kwalifikacyjnej. Nieco krócił poleciał w pierwszej serii konkursowej, w której lądował na 123 metrze, jednak to wystarczyło mu do awansu do finału. W drugiej serii Ammann skoczył 114 metrów, co sprawiło, że spadł w klasyfikacji i ukończył zawody na 28. miejscu.

Tym samym po ponad 10 miesiącach legendarny skoczek zapunktował w PŚ. Ostatnio było to podczas lotów w Oberstdorfie w ubiegłym sezonie. 28. miejsce to i tak duży wyczyn, jeśli weźmiemy pod uwagę jego wiek.

Kamil Stoch rozważa radykalne kroki po najgorszym występie w sezonie

Simon Ammann w czerwcu skończy 42 lata i w Pucharze Świata debiutował ponad 25 lat temu (w sezonie 1997/98). Dzisiejsze punkty sprawiły, że jest drugim najstarszym skoczkiem w historii, który wywalczył awans do serii finałowej (41 lat i 225 dni). Lepszy pod tym względem jest tylko Noriaki Kasai, który ostatnie punkty zdobył w wieku 46 lat i 289 dni.

Najstarsi punktujący w PŚ:

1. Noriaki Kasai - 46 lat i 289 dni

2. Simon Ammann - 41 lat i 225 dni

3. Dimitrij Wasiljew - 39 lat i 347 dni

Ammann to czterokrotny złoty medalista ZIO (po dwa złota w Salt Lake City 2002 i Vancouver 2010) i zdobywca Kryształowej Kuli w sezonie 2009/2010. Ma także cztery medale MŚ (złoty w Sapporo w 2007 roku) i 23 triumfy w konkursach PŚ. Zadebiutował w Pucharze Świata w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni 1997/1998 w Oberstdorfie. Zajął wówczas 15. miejsce, dzięki czemu zdobył pierwsze w karierze punkty PŚ

