Kamil Stoch rozważa radykalne kroki po najgorszym występie w sezonie

Kamil Stoch fatalnie spisał się w niedzielne popołudnie w Willingen. Polak po sobotnim 25. miejscu, teraz nie przebrnął nawet przez kwalifikacje. Skoczek z Zębu skoczył zaledwie 100,5 m i zajął najbardziej pechowe 51. miejsce, czyli pierwsze, które nie dawało gwarancji udziału w konkursie.

Stoch przepadł w kwalifikacjach. "Nie cierpię takiej stagnacji"

Wpadka w kwalifikacjach przelała czarę goryczy. Stoch nie prezentował się dobrze już przed tygodniem na Kulm, gdzie zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. - Nie cierpię takiej stagnacji i skakania dla samego skakania. Też chcę zrobić coś dobrze. Dziś to nie zadziałało. Wiem, że nie zrobiłem wszystkiego tak, jak należało. To było bardzo trudne zadanie przede mną, któremu nie sprostałem. Nie potrafiłem wykonać tego skoku tak, jak potrzeba, ale spróbowałem - przyznał przed kamerami Eurosportu.

Złość i niedosyt Kamila Stocha. "Nie walczę o to, żeby być w dziesiątce czy zamykać trzydziestkę"

Nasz zawodnik został także zapytany, czy gorsza dyspozycja nie wynika ze zmian wprowadzonych po konsultacji z trenerem Thurnbichlerem i czy nie były to zmiany na gorsze. - Czasami tak jest, że zaczyna dziać się coś niedobrego i naturalne, że wtedy szukamy. To nie jest tak, że zaczęliśmy poprawiać to, co jest dobre. Ja nie walczę o to, żeby być w dziesiątce czy zamykać trzydziestkę, ale walczę o zwycięstwa, to jest mój cel. Zawsze z takim nastawieniem podchodzę do przygotowań i do sezonu, żeby być po prostu najlepszym albo jednym z najlepszych - otwarcie tłumaczył 35-latek.

Do mistrzostw świata w Planicy pozostały tylko weekendy w Lake Placid i Rasnovie. To więc ostatni moment, by podjąć jakieś odważniejsze kroki. - Postaram się nie składać broni, ale jest bardzo ciężko. Ta sytuacja dobija mnie… Wiem, że gdzieś jest ten klucz, nie zapomniałem, jak się skacze z tygodnia na tydzień. Coś trzeba znaleźć: albo odpocząć, albo potrenować - spuentował. Być może Stoch będzie chciał w takim wypadku odpuścić kolejne zawody i skupić się na indywidualnym treningu.