O której skoki narciarskie dzisiaj? Kwalifikacje i konkurs PŚ w Willingen [TRANSMISJA LIVE]

Drugi dzień rywalizacji Pucharu Świata w skokach narciarskich podczas weekendu w Willingen to druga szansa dla Dawida Kubackiego, by zmniejszyć stratę do Halvora Egnera Granerdua. W sobotę się nie udało, ale skoki naszego lidera wyglądały lepiej, niż w trakcie lotów w Bad Mitterndorf. Kibice mogą oczekiwać także dalekich skoków Piotra Żyły, który wczoraj otarł się o podium.

Dawid Kubacki i Piotr Żyła powalczą o podium w Willingen. Martwi forma Kamila Stocha

Trzecia lokata Dawida Kubackiego i czwarta Piotra Żyły w sobotnim konkursie napawają optymizmem. Imponujący był zwłaszcza drugi skok wiślanina. Gdy większość rywali lądowała w okolicach 135 metra, Żyła skoczył 138 metrów i z 11. pozycji, którą zajmował po pierwszej serii, awansował na wspomniane 4. miejsce.

Niestety, dużo gorzej zaprezentowali się pozostali członkowie naszej kadry. Zadowolony z 22. lokaty może być co prawda Paweł Wąsek, który opuścił loty w Austrii, aby spokojnie potrenować, ale 25. miejsce Kamila Stocha było dużym rozczarowaniem. Trzykrotny mistrz olimpijski wyraźnie męczy się podczas swoich skoków, co podkreślił sam Thomas Thurnbichler. 27. był Aleksander Zniszczoł, ale po tym, jak w poprzednich trzech konkursach mieścił się w czołowej "20" można było spodziewać się po nim nieco więcej.

W niedzielę niektórzy z Biało-Czerwonych będą mieli szansę na poprawę swoich rezultatów, a Dawid Kubacki przede wszystkim postara się zniwelować stratę do Halvora Egnera Graneruda. Obecnie wynosi ona 152 punkty, więc można powiedzieć, że Norweg jest cały czas w zasięgu, ale aby móc zaatakować go w momencie kryzysu, który podczas tego sezonu u Graneruda może się pojawić, Polak musi na niego nieustannie naciskać.

Puchar Świata w Willingen. O której skoki dzisiaj? [TRANSMISJA LIVE, STREAM ONLINE]

Niedzielny konkurs w niemieckim Willingen zaplanowano na godz. 16.00. Wcześniej, bo o 14:30 zostaną rozegrane kwalifikacje. Transmisję live z zawodów można obejrzeć w Eurosporcie 1, a także w TVN. Dostępny będzie również stream online dla użytkowników serwisu Player.pl. Na Playerze będzie można oglądać także kwalifikacje. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z konkursu na żywo na naszej stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej.

