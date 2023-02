Brawo, brawo! Polska goni w Pucharze Narodów. Tak wygląda klasyfikacja po sobotnim konkursie

Halvor Egner Granerud wygrał sobotni konkurs indywidualny w Willingen. Drugie miejsce zajął Anze Lanisek, a trzeci był najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki. Tuż za podium zmagania ukończył Piotr Żyła, który awansował z 11. miejsca po pierwszej serii. Pozostali skoczkowie Thomasa Thurnbichlera zajęli jednak niższe lokaty. W klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów Polacy zajmują obecnie trzecie miejsce.

Przed sobotnimi zmaganiami Polska miała 772 punkty straty do liderującej Austrii. Do drugiej Norwegii Biało-Czerwoni tracili 198 punktów. Po dzisiejszym konkursie strata do liderów nieco się zmniejszyła. Wpłynęła na to dobra postawa Dawida Kubackiego i Piotra Żyły w drugiej serii. Oprócz nich w pierwszym konkursie indywidualnym żaden z naszych zawodników nie skończył zmagań w czołówce. Najwyżej sklasyfikowanym z Austriaków był 8. Stefan Kraft.

Paweł Wąsek po skokach na 132 oraz 122 metry ukończył rywalizację na 22. pozycji. Kamil Stoch skoczył dwukrotnie 127 metrów i był 25., a Aleksander Zniszczoł (139,5 m, 119 m) zajął 27. miejsce.

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po konkursie w Willingen:

Austria - 3768 pkt Norwegia - 3276 pkt Polska - 3061 pkt Słowenia - 2889 pkt Niemcy - 2319 pkt Japonia - 929 pkt Włochy - 281 pkt Finlandia - 265 pkt USA - 187 pkt Szwajcaria - 126 pkt Bułgaria - 51 pkt Czechy - 51 pkt Rumunia - 25 pkt Estonia - 17 pkt Turcja - 16 pkt Kanada - 14 pkt Ukraina - 5 pkt Kazachstan - 2 pkt

W niedzielę w Willingen odbędzie się kolejny konkurs indywidualny. Początek o 16:00. Kwalifikacje rozpoczną się 1,5 godziny wcześniej.