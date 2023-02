Pobił prawie 20-letni rekord Pedersena. Przerażony. I tak skracał skok [WIDEO]

Skocznia w Oberstdorfie posiadała najstarszy rekord spośród wszystkich skoczni regularnie goszczących Puchar Świata w skokach narciarskich. Wyczynu Pettersena z 2003 r. nie udało się pobić żadnemu skoczkowi w oficjalnych zawodach FIS, mimo że co roku inaugurowano tam Turniej Czterech Skoczni, a w 2005 i 2021 r. odbywały się na niej mistrzostwa świata. Skoczków wyręczył jednak... kombinator norweski.

Kombinator norweski zawstydził skoczków. Pobił prawie 20-letni rekord w Oberstdorfie

W piątkowej serii prowizorycznej zawodów Pucharu Świata dwuboistów metr dalej od słynnego Norwega poleciał Franz-Josef Rehrl. Austriak z trudem podszedł do lądowania, głęboko przysiadł, ale ostatecznie ustał skok, więc rekord może zostać zaliczony. Mimo aż 144,5 m Rehrl zajmował tylko drugie miejsce. Punktami za wiatr i notami za styl minimalnie wyprzedzał go jego rodak Johannes Lamparter. Wideo z rekordowym skokiem poniżej.

Oczywiście skok Rehrla wykonywany był z wyższego rozbiegu niż w przypadku rywalizacji skoczków narciarskich, a rekordy skoczków i kombinatorów są przez FIS liczone osobno. Nie mniej jego wyczyn pozostaje imponujący.

Podobnym osiągnięciem może pochwalić się także inny austriacki kombinator Lukas Greiderer. Dwa lata temu pobił inny dość stary rekord - na skoczni w Klingenthal, należący do Michaela Uhrmanna. Niemiec w 2011 r. skoczył tam 146,5 m. Greiderer 10 lat później uzyskał zaś 148,5 m.

Oni skakali dalej od rekordu Pettersena. Tragiczny wypadek Amerykanki

To jednak nie pierwszy przypadek, gdy komuś na Schattenbergchanze udało się skoczyć dalej niż Pettersen. W 2007 r. Gregor Schlierenzauer czynił to aż trzykrotnie. Dwa razy uzyskał 144, a raz 145,5 m, tyle że działo się to w mistrzostwach Austrii, a do tego na igielicie. Można zatem mówić jedynie o nieoficjalnym, letnim rekordzie. Jeszcze dalej latem 2013 r. skoczyła na treningu Amerykanka Sarah Hendrickson. 148-metrowy lot zakończył się jednak upadkiem i poważną kontuzją kolana, po której skoczkini nie wróciła już do optymalnej dyspozycji i zakończyła sportową karierę.