Niezwykły wyczyn polskiego skoczka. Pierwszy w historii. Odleciał

W dniach 21-28 stycznia 2023 roku we włoskim regionie Friuli-Wenecja Julijska odbył się kolejny Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. W imprezie rozgrywanej co dwa lata mogą startować zawodnicy w wieku od 14 do 18 lat. Reprezentacja Polski przywiozła z imprezy 14 medali (jeden złoty, siedem srebrnych i sześć brązowych). W klasyfikacji medalowej pozwoliło to na zajęcie 12. miejsca. Gwiazdą naszej kadry okazał się 17-letni skoczek narciarski Klemens Joniak, który dokonał rzeczy historycznej.

Joniak jako pierwszy Polak w historii zdobył w trakcie Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy trzy srebrne medale. Wywalczył je w konkursie indywidualnym, drużynowym oraz mieszanym. Tym samym wskoczył też do grona polskich multimedalistów tej imprezy. W sumie ma na koncie cztery srebrne medale tej imprezy, gdyż w 2022 roku znalazł się na podium w fińskim Vuokatti - tamte zawody rozgrywano rok później, niż planowano z powodu pandemii koronawirusa.

Wcześniej nasi skoczkowie nie mogli pochwalić się takimi sukcesami. Największy odnieśli w 2011 roku, kiedy to w składzie Krzysztof Biegun, Mateusz Kojzar, Aleksander Zniszczoł i Klemens Murańka sięgnęli w Libercu po złoto.

Później już tylko sporadycznie Polakom udawało się sięgać po medale Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. W 2015 roku brąz wywalczył Dawida Jarząbek, a w 2022 roku we wspomnianym Vuokatti srebro zdobył Jan Habdas. Samą imprezę można zaliczyć do prestiżowych. W przeszłości medale na niej zdobywali Martin Koch, Domen Prevc, Anze Lanisek czy Peter Prevc, czyli skoczkowie z czołówki Pucharu Świata.

Kim jest Klemens Joniak? Punktował już w Pucharze Kontynentalnym

Ale Joniak nie tylko podczas tej imprezy pokazywał, że ma zadatki na dobrego skoczka. Już w 2021 roku, gdy miał 16 lat, zdobył punkty do klasyfikacji letniego Pucharu Kontynentalnego. W obecnym sezonie zimowym udało mu się zdobyć sześć punktów. Drzemiący w nim potencjał pokazał również podczas jesiennych mistrzostw Polski na igelicie. Na Średniej Krokwi zajmował po pierwszej serii wysokie szóste miejsce. Ostatecznie skończył na 10. pozycji.

Obok Joniaka rozwija się także inny talent polskich skoków - Wiktor Szozda. On także wrócił z Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy z trzema medalami. Wywalczył dwa srebra w konkursach drużynowych i mieszanych, a także brąz indywidualnie.

Zarówno Joniak, jak i Szozda znaleźli się w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata juniorów, które ruszają w kanadyjskim Whistler. Skoczkowie będą rywalizować na olimpijskiej skoczni HS104. Męską kadrę uzupełniają jeszcze Jan Habdas, Kacper Tomasiak i Marcin Wróbel.

