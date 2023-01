Halvor Egner Granerud podjął strategiczną decyzję. Ma to mu dać przewagę nad Kubackim

Zamiast do Norwegii to do Planicy. Taką decyzję podjął Halvor Egner Granerud przed nadchodzącymi zawodami Pucharu Świata. 26-latek w ten sposób chce zaoszczędzić siły przed drugą częścią sezonu.

