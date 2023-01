Kto zarobił najwięcej na półmetku PŚ w skokach? Lider zgarnął ponad milion

Sytuacja Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata robi się coraz trudniejsza, a niedzielny konkurs na skoczni Kulm przyniósł dla niego najgorsze rozwiązanie. Wygrał Halvor Egner Granerud, który ucieka mu jako nowy lider cyklu, a trzecie miejsce zajął Stefan Kraft, który w ten weekend zwiększył tempo pogoni za Polakiem. To nie jedyne zestawienie, gdzie Kubacki musi uznać wyższość Norwega.

Ile zarobili skoczkowie na półmetku sezonu w Pucharze Świata?

Jak podaje RMF FM, FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 12 tys. franków szwajcarskich, a za zwycięstwo w kwalifikacjach 3 tys. Wypłatę otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. miejsce jest to kwota 100 franków (około 475 zł). Zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni dopiero od niedawna honorowane jest tak wysoką nagrodą finansową, wcześniej nie przekraczała ona 20 tys. franków szwajcarskich.

Wobec tego po 20 z 40 konkursów Pucharu Świata najwięcej zarobił aktualny lider klasyfikacji generalnej Halvor Egner Granerud. Na konto Norwega płynęła kwota 276 350 franków szwajcarskich, czyli ok. 1,3 mln zł. Tuż za nim jest reprezentant Polski Dawid Kubacki. Polak zarobił jak dotąd 169 150 franków, czyli niespełna 800 tys. zł.

Gorzej pod tym względem wypadają pozostali Polacy. Piąty w zestawieniu jest Piotr Żyła, którego majątek na półmetku tego sezonu wzrósł o ok. 406 tys. zł. Następnie na dziesiątej pozycji jest Kamil Stoch (ok. 226 tys. zł). To ostatni Polak, jakiemu udało się zarobić do tej pory ponad 100 tys. zł. W zestawieniu kolejny jest Paweł Wąsek (25. miejsce) z nieco ponad 77 tys. zł, Aleksander Zniszczoł (39. miejsce) 23 tys. zł, Jan Habdas (51. miejsce) niecałe 5 tys. zł, Tomasz Pilch (56. miejsce) 3,5 tys. zł i ostatni Stefan Kula (61. miejsce), który po 20 konkursach zarobił niecałe 2 tys. zł.

Lista płac na półmetku sezonu:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 276 350 CHF (1 298 800 zł)

2. Dawid Kubacki (Polska) - 169 150 (795 000)

3. Stefan Kraft (Austria) - 134 950 (634 300)

4. Anze Lanisek (Słowenia) - 123 500 (580 500)

5. Piotr Żyła (Polska) - 86 550 (406 800)

...

10. Kamil Stoch (Polska) - 48 150 (226 300)

25. Paweł Wąsek (Polska) - 16 450 (77 300)

39. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 4900 (23 000)

51. Jan Habdas (Polska) - 1000 (4 700)

56. Tomasz Pilch (Polska) - 750 (3 500)

61. Stefan Hula (Polska) - 400 (1 900)

Kolejne zawody Pucharu Świata zaplanowano w Willingen. W dniach 3-5 lutego odbędzie się tam mikst i dwa konkursy indywidualne. Kraft i Kubacki nie wygrywali na tamtejszej skoczni - w Willingen Austriak sześć lat temu był drugi, a Polak pięć lat temu trzeci i dla obu to najlepsze wyniki na tamtejszym obiekcie. Lepsze wspomnienia ma Granerud - stawał tam na podium trzykrotnie, w tym dwa razy wygrywając zawody w 2021 roku. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.