Norwegowie piszą o Kubackim. "Polski arcyrywal znów rozczarował"

Dzięki sobotniej wygranej Halvor Egner Granerud wyprzedził Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i po raz pierwszy w tym sezonie został jej liderem. W niedzielnym konkursie znów triumfował i umocnił przewagę nad Polakiem, który w Bad Mitterndorf rozczarowywał. Norweskie media wskazały, że Granerud pewnie zmierza po najwyższe laury, a Kubacki notuje dużą obniżkę formy.

Halvor Egner Granerud oddaje "monstrualne skoki". Dawid Kubacki zostaje w tyle

Podczas sobotniego konkursu triumf Halvora Egnera Graneruda był bolesny dla Dawida Kubackiego. Polak po 84 dniach stracił pozycję lidera klasyfikacji generalnej. W konkursie zajął 10. miejsce. W niedzielę było jeszcze gorzej, ponieważ Norweg wygrał, a Polak był dopiero 17. Dzięki temu Granerud zwiększył przewagę w klasyfikacji generalnej i wyprzedza Kubackiego aż o 112 punktów. Norwegowie są zachwyceni dominacją swojego skoczka.

"Świat patrzy" i "Dzień radości"- brzmią tytuły artykułów "Dagbladet". Chodzi oczywiście o świat skoków narciarskich spoglądający na triumfy Halvora Egnera Graneruda. "On nigdy nie daje wątpliwości i oddaje monstrualne i brutalne skoki" - czytamy dalej. "Jego polski arcyrywal Dawid Kubacki ponownie rozczarował i był w niedzielę dopiero 17., co oznacza, że teraz nasz skoczek prowadzi w punktacji generalnej PŚ" - cytuje norweskie źródła Eurosport.

"Wygląda na to, że to człowiek ze stali. Strach z nim rozmawiać, bo nikt nie może z nim zadzierać. W ostatnich tygodniach naprawdę imponuje. To jest prawie zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe" - komentował z kolei Johan Remen Evensen w transmisji telewizji NRK.

"Fajnie, że dla niego to po prostu kolejny dzień w pracy. Nie widzę nikogo, kto byłby w stanie go pokonać" - stwierdził z kolei kolega z zespołu Graneruda Johann Andre Forfang w telewizji NRK.

"Po prostu lekko leci po kolejne triumfy. To wspaniały sezon" - podsumowują krótko dziennikarze "Aftenposten".

Halvor Egner Granerud okazję na powiększenie przewagi nad Dawidem Kubackim będzie miał już w kolejny weekend. Skoczkowie udadzą się do niemieckiego Willingen, gdzie 3 lutego odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, a 4 i 5 lutego konkursy indywidualne.