Niesamowita odwaga Thurnbichlera. Wziął wszystko na siebie. "Wyciągnę z tego lekcję"

Tylko 77 punktów zdobyte przez polskich skoczków do klasyfikacji Pucharu Narodów w Kulm to zdecydowanie najgorszy wynik w sezonie. Najlepszy, Piotr Żyła, zajął szóste miejsce, ale jako jedyny może być zadowolony ze swojego wyniku - choć jak mówił po zawodach także nie w pełni. Poza nim i Aleksandrem Zniszczołem, który ustabilizował swoje skoki na niezłym poziomie, u Polaków widać mały dołek formy.

- Oczywiście, to mnie niepokoi. Ale najpierw chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony z postawy Olka i Piotrka. To był dla nich solidny weekend, Piotrek znów był dwa razy w czołowej szóstce i nawet w niedzielę bez jego najlepszych lotów prezentował się dobrze - komentuje wyniki osiągnięte przez swoich skoczków na Kulm trener Thomas Thurnbichler w rozmowie z Eurosportem.

Winę za słabsze rezultaty, zwłaszcza w niedzielę, bierze na siebie. - Byłem zbyt skupiony na technice. Moje instrukcje nie były najlepsze. Brałem pod uwagę za dużo technicznych szczegółów. To nie jest potrzebne na mamutach, przy tej dużej prędkości można było trochę odpuścić, a w efekcie skakać dużo naturalniej. Byłem zbyt krytyczny wobec chłopaków. Dlatego nie udało nam się poprawić wyników z pierwszego dnia zawodów. To były też pierwsze zawody w lotach za mojej kadencji. Wyciągnę z tego lekcję - mówi Austriak.

Szczerość Thurnbichlera trzeba docenić. Niewielu byłoby na nią stać

Słowa szkoleniowca mogą zaskakiwać. Trudno znaleźć innego trenera z czołówki, który w takim momencie wyszedłby przed kamery i potrafił tak otwarcie przyznać się do popełnionych błędów. Za to Thurnbichlerowi należy się ogromny szacunek. Pokazał sporą klasę, odwagę i to, że naprawdę zależy mu na kadrze oraz jej wynikach. Tak bardzo, że nie szczędzi uwag i samokrytyki nawet samemu sobie.

- Postaramy się wrócić do formy. Teraz potrzeba dobrej regeneracji, bo chyba wszyscy w zespole są już nieco zmęczeni. Wykonamy jeden mocny trening fizyczny i ruszymy do Willingen, gdzie powalczymy, żeby znów być w czołówce - dodał Thurnbichler.

Kolejne zawody Pucharu Świata zaplanowano w Willingen. W dniach 3-5 lutego odbędzie się tam mikst i dwa konkursy indywidualne. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.