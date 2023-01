Granerud zwiększa przewagę. Wielki faworyt do Małej Kryształowej Kuli

W ostatni weekend stycznia ruszyła rywalizacja skoczków o Małą Kryształową Kulę. Czeka nas sześć konkursów na obiektach mamucich w ramach Pucharu Świata w lotach narciarskich. Pierwszy konkurs w austriackim Bad Mitterndorf wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, wyprzedzając Austriaka Stefana Krafta i Słoweńca Domena Prevca. Najlepiej spośród Polaków wypadł Piotr Żyła, który uplasował się na czwartym miejscu, czyli tuż za podium. Dawid Kubacki był na 10. miejscu, przez co stracił pozycję lidera PŚ.

Granerud powiększa przewagę nad Kraftem w klasyfikacji PŚ w lotach. Żyła wciąż w czołówce

Aż czterech z pięciu polskich skoczków awansowało do niedzielnego konkursu na Kulm. W kwalifikacjach jedynie odpadł Jakub Wolny, który zajął 44. miejsce - zabrakło mu 8,9 pkt do kwalifikacji. Zdecydowanie najlepiej w kwalifikacjach wypadł Stefan Kraft, który skoczył 225,5 m. Piotr Żyła i Dawid Kubacki znaleźli się w czołówce i awansowali dzięki zajęciu trzeciej i szóstej pozycji. 15. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, a dwie pozycje niżej kwalifikacje zakończył Kamil Stoch.

Polacy w komplecie awansowali do serii finałowej na Kulm, a najlepiej z Polaków wypadł Piotr Żyła, który zajmował piąte miejsce po skoku na 226,5 m. Po pierwszej serii liderem był Granerud po skoku na 234,5 m, dzięki któremu wyprzedzał Stefana Krafta i Słoweńca Timiego Zajca. Norweg nie dał się wyprzedzić w drugiej serii i powiększył przewagę nad Kraftem do 60 punktów w klasyfikacji generalnej. To daje mu solidną zaliczkę przed kolejnymi zawodami na skoczniach mamucich.

Piotr Żyła ostatecznie zajął szóste miejsce w niedzielnym konkursie na Kulm, ale pozostaje w czołówce klasyfikacji PŚ w lotach. Dawid Kubacki ostatecznie zajął 17. miejsce, Kamil Stoch był 19. a Aleksander Zniszczoł uplasował się na 20. miejscu. Takie wyniki sprawiają, że Żyła jest jedynym polskim skoczkiem w czołowej dziesiątce klasyfikacji PŚ w lotach.

Kolejna odsłona walki o Małą Kryształową Kulę odbędzie się w drugiej połowie marca, gdzie skoczkowie pojawią się w norweskim Vikersund (18-19.03). Zakończenie Pucharu Świata w lotach narciarskich nastąpi w słoweńskiej Planicy na przełomie marca i kwietnia tego roku (31.03 - 02.04).

Klasyfikacja PŚ w lotach narciarskich po drugim konkursie na Kulm: