Fatalnie. Kolejny kraj może wkrótce wyprzedzić Polskę w Pucharze Narodów

Polscy skoczkowie powiększyli swoją stratę w klasyfikacji Pucharu Narodów po weekendzie w Kulm do prowadzących Austriaków do niemal 600 punktów. Na dodatek o mały włos nie zostali zepchnięci na trzecie miejsce przez Norwegów. Skandynawowie tracą do nas już tylko dwa punkty. Oto klasyfikacja.

Fot. Florian Schroetter / AP Photo