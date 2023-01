Mocne słowa Stocha po lotach na Kulm. Był szczery do bólu. "Jest mordęga"

Sobotnia rywalizacja w lotach na obiekcie Kulm w Bad Mitterndorf była popisem Halvora Egnera Graneruda. Norweg okazał się najlepszy, dzięki czemu został nowym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najlepszym z Polaków był Piotr Żyła, który zakończył rywalizację na 4. lokacie. Miejsce 10. zajął Dawid Kubacki, Kamil Stoch był 17., a Aleksander Zniszczoł 19.

Stoch po raz kolejny nie miał szczęścia do warunków, co przełożyło się na skoki znacznie poniżej jego możliwości. W pierwszej serii skoczył jedynie 186,5 metra, a w drugiej poszybował na odległość 203 metrów. Zawodnik nie krył ogromnego rozczarowania po zawodach. - Nie ma w ogóle zabawy. Jest mordęga i ciągłe szukanie tego złotego środka - stwierdził w rozmowie z Eurosportem.

- Jest to coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. Gdzieś się pogubiłem technicznie i nie mogę tego znaleźć. Wiadomo, że jak nic nie działa, to musi być kontrola. Nie możesz puścić tego luźno, skoro nie jesteś pewien, czy to będzie działać. A ja teraz nie jestem tego pewien. Zatraciłem gdzieś dobrą bazę i teraz nie potrafię tego znaleźć - dodał. Stoch spuentował, że to kolejny raz, kiedy nie wiedzie mu się na tym obiekcie. - Powiedziałbym, że to klasyczna historia Kulm i Kamil Stoch - podsumował z przekąsem.

Polak patrzy jednak z optymizmem na niedzielną rywalizację. - Postaram się zrobić, co mogę. Gdzieś musi być ten klucz. Skoro inni mogą latać daleko, to myślę, że ja też. Nie ujmuję sobie, że jestem gorszy od reszty - stwierdził.

W niedzielę 29 stycznia odbędzie się drugi konkurs indywidualny na Kulm. O godzinie 12:40 odbędą się kwalifikacje, a początek pierwszej serii konkursowej zaplanowano na godzinę 14:15. O awans do rywalizacji powalczy pięcioro Polaków: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.