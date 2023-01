84 dni i koniec. Kubacki miał kapitalną serię, ale Granerud zabrał mu koszulkę lidera

W sobotę w Bad Mitterndorf Dawid Kubacki zajął dopiero x. miejsce w pierwszym w tym sezonie konkursie lotów. To był 17. z 32 indywidualnych startów tej zimy. Dokładnie po połowie Kubacki stracił żółtą koszulkę lidera, którą wywalczył na inaugurację w Wiśle i z którą ani na moment się nie rozstawał.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz pokazał, jak naprawdę wygląda jego codzienna praca w roli prezesa

Żółta koszulka była dla Kubackiego spełnieniem kolejnego marzenia

Po świetnym lecie Kubacki w imponującym stylu wygrał 5 i 6 listopada pierwsze "zimowe" konkursy w Wiśle. I w wieku prawie 33 lat (skończy je w marcu) spełnił kolejne marzenie. Wcześniej był mistrzem świata, wygrał Turniej Czterech Skoczni, miał medale (w drużynie, ale miał) igrzysk olimpijskich i MŚ w lotach), a teraz pierwszy raz w karierze został liderem Pucharu Świata.

Kubacki od początku tego sezonu mówił wprost, że chce walczyć o Kryształową Kulę. I że czuję się gotowy. Wiedział, co mówi.

1, 1, 4, 6, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 4, 11, 10

Tak wygląda komplet wyników Kubackiego z trwającej zimy. One są świetne. Bywały takie sezony, w których ktoś tak równy, tak ustabilizowany na najwyższym poziomie już miałby wypracowaną bezpieczną przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale to nie ten sezon.

Apoloniusz Tajner zagrał głos na temat szans Kubackiego w rywalizacji z Granerudem

Kubacki miał trzecią serię w historii, teraz Granerud może to wyrównać

Od początku na Kubackiego naciskali Anze Lanisek i Halvor Egner Granerud. A im dłużej trwa ta edycja Pucharu Świata, tym mocniej robi to Norweg. Do Bad Mitterndorf Granerud przyjechał ze stratą tylko 48 punktów do Kubackiego. W sobotę wygrał, za co dostał 100 punktów. Kubacki za 10. miejsce wzbogacił się tylko o 26 punktów. W efekcie w niedzielę w żółtej koszulce będzie latał już Norweg, który ma teraz 26 punktów przewagi nad Kubackim.

Kubacki dopiero co miał serię 10 podiów z rzędu. To trzeci najlepszy wynik w 44-letniej historii Pucharu Świata. Rzecz niezwykła. Ale Granerud w niedzielę może mieć to samo. Właśnie wskoczył na podium w dziewiątym konkursie z rzędu i nie wygląda na to, żeby miał się zatrzymać.

Kubacki wpadł w dołek. Oby mały

Granerud nigdy wcześniej nie wygrał konkursów lotów w ramach PŚ, ani nawet nie stanął na podium. Ale choć nie jest wybitnym lotnikiem, to jest w wybitnej formie. A z Kubackim jest chyba tak, że i loty to nie jego żywioł, i po świetnych prawie trzech miesiącach przyszedł dołek.

Może mały, może Dawid wyskoczy z niego szybko i nie da odlecieć Granerudowi. Może wyścig o Kryształową Kulę dalej będzie pasjonujący. Chcielibyśmy. Ale uczciwie zauważmy, że skończył się etap z imponującymi 12 podiami w 14 startach Kubackiego i zaczęły się turbulencje. Uczciwie oceniając - sytuacja staje się trudna, bo Granerud na pewno nie będzie czekał i się przyglądał. On leci dalej. I to może być decydujący moment sezonu.