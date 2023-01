Apoloniusz Tajner zagrał głos na temat szans Kubackiego w rywalizacji z Granerudem

Nadchodzące zawody będą kluczowe w kontekście klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po konkursie w Sapporo liderem nadal jest Dawid Kubacki, ale jego przewaga nad Halvorem Egnerem Granerudem stopniała jedynie do 48 punktów. - Mam szczerą nadzieję, że nie zajmę drugiego miejsca w Pucharze Świata, ze stratą mniejszą niż 44 punkty do zwycięzcy. Nigdy nie zaakceptuję takiego wyniku - stwierdził Granerud w rozmowie z "Dagbladet".

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Fernando Santos? Sekretarz generalny PZPN odpowiada

Apoloniusz Tajner o szansach Dawida Kubackiego

Apoloniusz Tajner udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty, gdzie podkreślił, jak niewielkie różnice dzielą umiejętności Polaka i Norwega. Jego zdaniem w rywalizacji o Kryształową Kulę nie ma zdecydowanego faworyta.

- Ich poziom cały czas jest bardzo podobny. Jednego dnia wyższe miejsce może zająć Dawid, a drugiego Granerud. Decydujące mogą być warunki, w jakich będą skakać. Kubacki skacze tak ładnie nad nartami, tak nakrywa te swoje skoki, że ta technika sprawdzi się również na skoczni do lotów. Na pewno nie będzie odstawał od innych mocnych skoczków - powiedział słynny trener.

Słynny trener ocenił szanse również innych Polaków, którzy w sobotę będą skakać na niemieckiej skoczni.

- Już w Sapporo skoki Piotrka (Żyły - przyp. red.) znów zaczęły wyglądać dobrze. Lepiej trafiał w próg i ładnie nakrywał narty. Dzięki temu wytracał mało prędkości na progu i później był w stanie odlecieć. I Piotr znów to robi tak, jak na początku sezonu - stwierdził Apoloniusz Tajner, który skomentował też dyspozycję Kamila Stocha. - Jest w naprawdę dobrej formie, ale miał w tym sezonie ogromnego pecha do warunków. Pech na pewno się jednak skończy i wtedy Kamila stać na dalekie loty. Na progu jego skoki wyglądają bardzo dobrze, oby miał tylko trochę więcej szczęścia do wiatru - podsumował były szkoleniowiec m.in. Adama Małysza.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W piątek odbyły się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w Bad Mitterndorf. Wzięło w nich udział pięciu Polaków - Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł oraz Jakub Wolny. Podczas zawodów warunki były bardzo słabe, a szczególnie mowa o wietrze. Mimo to polscy liderzy nie zawiedli. Najlepiej zaprezentował się Dawid Kubacki (228 metrów), który zajął 4.miejsce. Udane loty oddali także Piotr Żyła (223 metry) i Kamil Stoch (205 metrów), którzy skończyli kolejno na 8. i 14. miejscu. Do głównego konkursu awansował również Aleksander Zniszczoł (179,5 metra). Niestety nie zobaczymy w nim kompletu Polaków, ponieważ Jakub Wolny wylądował na 149. metrze i zajął 41. pozycje. Kwalifikacje wygrał Stefan Kraft (233 metry).

Pierwszy konkurs odbędzie się w sobotę, 28 stycznia o godzinie 14:15. Następne zawody zaplanowane są już na niedzielę, 29 stycznia. Najpierw jednak odbędą się kwalifikacje, które rozpoczną się o godzinie 12:40. Niemal od razu po nich, bo na 14:15 zaplanowany jest drugi konkurs indywidualny.