Puchar Świata w lotach. Polacy skaczą na Kulm. Oto harmonogram na sobotę i niedzielę

W piątek odbyły się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w Bad Mitterndorf. Wzięło w nich udział pięciu Polaków - Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł oraz Jakub Wolny. Podczas zawodów warunki były bardzo słabe, a szczególnie mowa o wietrze. Mimo to polscy liderzy nie zawiedli. Najlepiej zaprezentował się Dawid Kubacki (228 metrów), który zajął 4.miejsce. Udane loty oddali także Piotr Żyła (223 metry) i Kamil Stoch (205 metrów), którzy skończyli kolejno na 8. i 14. miejscu. Do głównego konkursu awansował również Aleksander Zniszczoł (179,5 metra). Niestety nie zobaczymy w nim kompletu Polaków, ponieważ Jakub Wolny wylądował na 149. metrze i zajął 41. pozycje. Kwalifikacje wygrał Stefan Kraft (233 metry).

Przed nami konkurs Pucharu Świata w Bad Mitterndorf

Teraz czekają nas dwa główne konkursy Pucharu Świata. Pierwszy odbędzie się w sobotę, 28 stycznia o godzinie 14:15. Następne zawody zaplanowane są już na niedzielę, 29 stycznia. Najpierw jednak odbędą się kwalifikacje, które rozpoczną się o godzinie 12:40. Niemal od razu po nich, bo na 14:15 zaplanowany jest drugi konkurs indywidualny.

Nadchodzące zawody będą bardzo ważne w kontekście klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po konkursie w Sapporo liderem pozostał Dawid Kubacki, ale jego przewaga nad Halvorem Egnerem Granerudem stopniała jedynie do 48 punktów. - Mam szczerą nadzieję, że nie zajmę drugiego miejsca w Pucharze Świata, ze stratą mniejszą niż 44 punkty do zwycięzcy. Nigdy nie zaakceptuję takiego wyniku - stwierdził Granerud w rozmowie z "Dagbladet".

Harmonogram zawodów PŚ w Bad Mitterndorf

sobota, 28 stycznia

konkurs indywidualny - 14:15

niedziela, 29 stycznia

kwalifikacje - 12:40

konkurs indywidualny - 14:15

Relację tekstową z zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zawody będzie można śledzić na antenie Eurosportu i w serwisie Player.pl.

