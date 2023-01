Żyła wygrywa trening na Kulm. Katastrofa Kubackiego przed kwalifikacjami

W austriackim Bad Mitterndorf rozpoczął się pierwszy weekend z lotami narciarskimi w tym sezonie. Zawodnicy od piątku do niedzieli rywalizują na skoczni Kulm. Za nami drugi trening, w którym najlepszy okazał się Piotr Żyła. Na mamucim obiekcie zobaczyliśmy zaledwie pięciu reprezentantów Polski.

Piotr Żyła wygrywa drugi trening na Kulm. Dawid Kubacki poza 50-tką

Do treningu przystąpiło 62 zawodników. Zabrakło zwycięscy pierwszego treningu Stefana Krafta. Skoczkom towarzyszył sprzyjający, lekki wiatr pod narty, rzadko przekraczający metr na sekundę. W takich warunkach nietrudno było o wiele lotów powyżej 200 m. Najlepiej spisał się w nich Piotr Żyła, który poleciał na 233 m. Tuż za nim uplasował się Halvor Egner Granerud, a czołową trójkę uzupełnił Andreas Wellinger.

Tym razem zupełnie przepadł Dawid Kubacki. Lider Pucharu Świata skoczył bardzo krótko - zaledwie 123,5, co przełożył się na 51. lokatę. Kamil Stoch pokazał się zdecydowanie lepiej, choć też nie doleciał do granicy 200 m. Zajął 15. miejsce. 6 lokat za nim znalazł się Aleksander Zniszczoł ze skokiem na 206,5 m. Dość słabo spisał się wracający po dłuższej nieobecności do polskiej kadry Jakub Wolny. Uzyskał tylko 174,5 m. Na szczęście dużo lepiej wyglądało to nieco wcześniej. W pierwszym treningu poleciał aż na 225 m.

Kwalifikacje do sobotniego konkursu startują już za chwilę. Początek zmagań planowany jest na godz. 12.45. Pierwsza seria konkursowa zarówno w sobotę, jak i w niedzielę ma rozpocząć się o godz. 14.15. Relacje z kwalifikacji i obu konkursów na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Wyniki drugiego treningu na skoczni Kulm: