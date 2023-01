Polska z kolejnym medalem w Planicy. Srebro polskiej drużyny w skokach

Trwa 16. edycja Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF), odbywającego się w regionie Friuli-Wenecja Julijska we Włoszech. Spośród skoczków i skoczkiń Polskę reprezentuje Tymoteusz Amilkiewicz, Klemens Joniak, Klemens Staszel, Wiktor Szozda, Pola Bełtowska, Zuzanna Rapacz, Natalia Słowik i Sara Tajner. Do środowych zawodów drużynowych Polska miała dwa medale w rywalizacji indywidualnej w Planicy: srebro na normalnej skoczni wywalczył Klemens Joniak, a brąz trafił do Wiktora Szozdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz pokazał, jak naprawdę wygląda jego codzienna praca w roli prezesa

Polska z kolejnym medalem na EYOF w Planicy. Srebro męskiej drużynówki

W środę w Planicy odbył się konkurs drużynowy mężczyzn. Od początku rywalizacji znaczną przewagę mieli Austriacy, którzy zakończyli pierwszą serię z przewagą 38,7 pkt. Na drugim miejscu znajdowała się Polska, a jej przewaga nad trzecimi Niemcami wynosiła 12,4 pkt. Najdalszy skok oddał Wiktor Szozda, który skoczył 96,5 m. Klemens Joniak uzyskał 94,5 m, Tymoteusz Amilkiewicz - 91,5 m, a Klemens Staszel - 86,5 m.

W drugiej serii pozycje nie uległy zmianie i Polacy mogli się cieszyć ze srebrnych medali, przegrywając tylko z Austrią. I tym znów najdalej skakał Wiktor Szozda (95,5 m). Ostatecznie Polacy stracili aż 86,3 pkt do zwycięskiej Austrii, ale ich przewaga nad trzecimi Niemcami wzrosła do 15,9 pkt. Według nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej brązowy medal po tych zawodach mógłby uzyskać Wiktor Szozda, który uzyskał gorszy wynik indywidualny tylko od dwóch Austriaków - Stephana Embachera oraz Johannesa Poelza.

Dzięki srebrnemu medalowi w rywalizacji drużynowej Polska ma już siedem krążków w historii występów na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF). W zeszłym roku srebrny medal w Lahti zdobył Jan Habdas, a w 2011 roku Polska zdobyła drużynowe złoto w składzie: Krzysztof Biegun, Mateusz Kojzar, Aleksander Zniszczoł i Klemens Murańka.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Rywalizacja skoczków na EYOF w Planicy zakończy się w piątek 27 stycznia. Wtedy o godz. 10:00 odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, a pół godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna.