Radykalny ruch Horngachera przed PŚ. Wycofuje gwiazdę i sam odpuszcza

Rywalizacja w Pucharze Świata w skokach narciarskich po Sapporo wraca do Europy. W najbliższy weekend (28-29 stycznia), skoczkowie będą rywalizować w Bad Mittendorf. Na mamuciej skoczni (HS235) odbędą się pierwsze w tym sezonie konkursy w lotach. Już teraz wiemy, że nie zobaczymy podczas nich kilku znanych postaci.

Stefan Horngacher podjął zaskakującą decyzję. Geiger i Raimund nie wystąpią w Bad Mittendorf

Ten sezon jest wyjątkowo rozczarowujący dla Niemców. Żaden z ich zawodników nie znajduje się w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej PŚ. Najwyższe miejsce, jedenaste, zajmuje Andreas Wellinger. Słabo wygląda także ich sytuacja w Pucharze Narodów. Niemcy są dopiero na piątym miejscu.

Trener reprezentacji Niemiec, Stefan Horngacher, uznał, że czas na radykalne kroki. Poinformował na oficjalnej stronie Niemieckiego Związku Narciarskiego, że do Bad Mittendorf nie wyśle dwóch liderów kadry - Karla Geigera i Philippa Raimunda. Obaj mają trenować z dala od konkursowego zamieszania, by odzyskać formę. Spisują się bowiem w tym sezonie znacznie poniżej oczekiwań. Zwłaszcza Geiger, który zamiast walczyć o czołowe miejsca klasyfikacji generalnej, jest dopiero trzynasty z ogromną stratą do prowadzących.

Co więcej, Horngacher również nie wybiera się na zawody rozgrywane w jego ojczyźnie. Osobiście będzie prowadził treningi ze wspomnianymi zawodnikami. Nie podano jednak, gdzie się odbędą. Wiadomo tylko, że Geiger i Raimund będą ćwiczyć na mniejszej skoczni. Skąd taki ruch właśnie w tym momencie? Po lotach skoczków czekają konkursy w Willingen. Niemcy na własnym terenie zechcą zaprezentować się z jak najlepszej strony.

- Karl Geiger i Philipp Raimund robią sobie przerwę od rywalizacji. Philipp, który brał udział w Turnieju Czterech Skoczni i skakał w Japonii, ma nabrać nowych sił przed dalszą częścią wyczerpującego sezonu. Na niewielkim obiekcie będzie trenował razem z Karlem Geigerem, dla którego Puchar Świata w Sapporo nie poszedł zgodnie z planem. Chcemy popracować z Karlem nad techniką, aby jak najlepiej przygotować go do domowych zawodów Pucharu Świata w Willingen - kontynuuje szkoleniowiec drużynowych mistrzów świata - przekazał szkoleniowiec, cytowany przez Skijumping.pl.

Przy okazji ogłoszono także, kto w takim razie znajdzie się w kadrze na zawody na mamuciej skoczni. - Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Justin Lisso, Pius Paschke, Constantin Schmid i Andreas Wellinger wystartują w lotach narciarskich na Kulm. Lisso, który ostatnio dobrze spisywał się w Pucharze Kontynentalnym, znów będzie miał okazję polatać na nartach po ubiegłorocznym debiucie w Oberstdorfie - powiedział Horngacher.

Obowiązku Horngachera podczas zmagań w Austrii przejmą jego asystenci. W gronie tym będzie oczywiście Michal Doleżal. Pomagać mu będą też Bernhard Metzler, Jens Deimel i Andreas Mitter, pracujący zwykle z niemiecką kadrą B.

