Coraz trudniejsza sytuacja Kubackiego. Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ po Sapporo

Warunki podczas loteryjnego niedzielnego konkursu w Sapporo spowodowały zamieszanie nie tylko w wynikach samych zawodów. Tymi, którzy zyskali w nim najwięcej są bezsprzecznie Halvor Egner Granerud i zwycięzca, Ryoyu Kobayashi.

Granerud goni Kubackiego. Jest coraz bliżej żółtej koszulki lidera PŚ

Norweg pozostał na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale 80 punktów zdobytych za drugą pozycję w konkursie sprawia, że topnieje jego strata do lidera. Wciąż jest nim Dawid Kubacki. Polak zgromadził już 1164 punkty, ale w niedzielę stracił najwięcej punktów do Graneruda od początku zimy - 64.

Przez to jego przewaga nad głównym rywalem w walce o Kryształową Kulę zmalała do 48 punktów, choć przed ostatnim konkursem w Sapporo wynosiła jeszcze aż 104. Granerud odrobił zatem niemalże połowę tego, co tracił do Polaka i będzie dla niego sporym zagrożeniem w kolejnych tygodniach. Ma spore szanse, żeby odebrać Kubackiemu żółtą koszulkę lidera cyklu. Za Polakiem i Norwegiem wciąż sklasyfikowany jest Słoweniec Anze Lanisek. Jemu zawody w Japonii kompletnie nie wyszły i traci odpowiednio 223 punkty do Kubackiego, a 175 do Graneruda.

Dzięki zastrzykowi aż 260 punktów zebranych podczas trzech konkursów w Sapporo do czołówki dołączył Japończyk Ryoyu Kobayashi. Zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 421 punktów i na pewno będzie się liczył w następnych zawodach.

Jeszcze dwóch Polaków w dziesiątce

W najlepszej dziesiątce klasyfikacji pozostaje jeszcze dwóch Polaków. Piotr Żyła jest piąty - zgromadził 628 punktów, a Kamil Stoch ósmy - zebrał 391 punktów.

Pozostali zawodnicy kadry Thomasa Thurnbichlera są nieco niżej - Paweł Wąsek zajmuje 26., Aleksander Zniszczoł 39., Jan Habdas 50., Tomasz Pilch 52., a Stefan Hula 54. miejsce.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po trzecim konkursie w Sapporo:

1. Dawid Kubacki - 1164 pkt

2. Halvor Egner Granerud - 1116 pkt

3. Anze Lanisek - 941 pkt

4. Stefan Kraft - 811 pkt

5. Piotr Żyła - 628 pkt

6. Manuel Fettner - 487 pkt

7. Ryoyu Kobayashi - 421 pkt

8. Kamil Stoch - 391 pkt

9. Daniel Tschofenig - 375 pkt

10. Michael Hayboeck - 362 pkt

26. Paweł Wąsek - 122 pkt

39. Aleksander Zniszczoł - 26 pkt

50. Jan Habdas - 10 pkt

52. Tomasz Pilch - 8 pkt

54. Stefan Hula - 4 pkt

Kolejne konkursy Pucharu Świata zaplanowano na dni 27-29 stycznia w Tauplitz. Na skoczni Kulm odbędą się wtedy pierwsze zawody w lotach narciarskich tego sezonu. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.