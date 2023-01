Kubacki tylko machnął rękami. Najgorszy konkurs Polaków w sezonie. Kompletna loteria w Sapporo

Weekend w Sapporo nie będzie się polskim skoczkom kojarzył z dobrymi wynikami. Wylecą z Japonii z podium Dawida Kubackiego z piątku, ale też najgorszymi wynikami w sezonie - zarówno dla lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jak i całej kadry. Lepiej nie wyciągać po tych trzech konkursach pochopnych wniosków, ale pewnie i samym zawodnikom, czy sztabowi trudno być teraz w pełni zadowolonym.

Loteria w Sapporo. Najgorszy wynik Polaków w sezonie

Niedzielne zawody stały pod znakiem wiatru i tego, jak bardzo zmieniała się jego siła i kierunek podczas konkursu. Stały się kompletną loterią, bo raz wiało mocno pod narty, a za chwilę przychodziły podmuchy z tyłu skoczni. Czasem nawet nie zmieniały wartości rekompensaty punktowej za wiatr, co sprawiało, że skoczkowie byli wręcz bezradni wobec tego, na co trafiali w powietrzu.

Można to powiedzieć jasno: Polacy kompletnie nie mieli szczęścia do warunków. Po pierwszej serii najlepszym z zawodników trenera Thomasa Thurnbichlera był Dawid Kubacki. Po skoku na 137,5 metra był na szóstej pozycji, ale jedynie 125 metrów w drugiej rundzie sprawiło, że spadł na dopiero jedenaste miejsce. Niezadowolony skoczek tylko machnął rękami po finałowym skoku. Najlepszym z Polaków został Piotr Żyła (130 i 136 metrów), który skończył zawody na ósmym miejscu.

To najgorszy wynik polskich skoczków tej zimy - do tej pory były to dwa konkursy, gdy najlepszy z biało-czerwonych zajmował czwarte miejsce. Tak było z Piotrem Żyłą w drugim konkursie w Ruce i Dawidem Kubackim w sobotnich zawodach w Sapporo.

W niedzielę punktowała jednak cała kadra - nieco niżej znaleźli się Aleksander Zniszczoł (129 i 136 metrów) z siedemnastym miejscem i najlepszym wynikiem w sezonie, Kamil Stoch (122,5 i 128 metrów), który był 23. i Paweł Wąsek (130 i 122 metry), który znalazł się na 26. miejscu.

Niesamowity Kobayashi. Granerud goni Kubackiego

Zawody na Okurayamie wygrał Ryoyu Kobayashi, któremu nie przeszkadzały żadne warunki. Skokami na 141 i 143 metry potwierdził, że wraca do wielkiej formy. Za Japończykiem skończył Norweg Halvor Egner Granerud (140 i 136,5 metra) i Markus Eisenbichler (140,5 i 139,5 metra) z Niemiec, który po raz pierwszy w tym sezonie stanął na podium.

Polskich kibiców może martwić, że znów wiele punktów do Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej odrobił Granerud. Traci do Polaka już tylko 48 punktów. Na trzecim miejscu, z 223 punktami do Kubackiego, pozostaje Słoweniec Anze Lanisek.

Kolejne konkursy Pucharu Świata zaplanowano na dni 27-29 stycznia w Tauplitz. Na skoczni Kulm odbędą się wtedy pierwsze zawody w lotach narciarskich tego sezonu. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.