Kiedy kolejny konkurs w skokach narciarskich w Sapporo? Uwaga na godzinę [TRANSMISJA TV, STREAM]

Za skoczkami narciarskimi już dwa konkursy z cyklu Pucharu Świata w Sapporo. W piątkowym konkursie najlepszy był Ryoyu Kobayashi, a podium uzupełnili Dawid Kubacki i Halvor Egner Granerud. Z kolei w sobotę zwyciężył Stefan Kraft, który wyprzedził Norwega oraz Kobayashiego. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego odbędą się ostatnie zmagania w Japonii.

Kolejny konkurs PŚ w Sapporo. Wiatr nie będzie rozdawał kart?

Po zakończeniu sobotnich zmagań kibice nie będą musieli zbyt długo czekać na kolejne skoki najlepszych zawodników świata. Niestety godzina niedzielnej rywalizacji jest dość nietypowa. Ostatni konkurs na japońskiej skoczni rozpocznie się o 2:00 w nocy. Kwalifikacje odbędą się 1,5 godziny wcześniej. To oznacza, że polscy fani będą musieli nastawić budziki na środek nocy lub w ogóle się nie kłaść.

Według prognoz pogody warunki na skoczni w czasie trwania niedzielnych skoków mają być lepsze niż w sobotę, kiedy to wiatr rozdawał losy na loterii. Wielu świetnych zawodników nie poradziło sobie w trudnych warunkach. Był to m.in. Anze Lanisek, który nie zdołał awansować nawet do serii finałowej. Trzeci skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata będzie miał doskonałą okazję do rehabilitacji.

Z kolei Dawid Kubacki będzie miał szansę, aby bronić się przed atakami Halvora Egnera Graneruda w "generalce". Przewaga Polaka po sobotniej rywalizacji stopniała do 104 punktów. Więcej o klasyfikacji Pucharu Świata po drugim konkursie w Sapporo pisaliśmy --> TUTAJ.

Ostatni akt rywalizacji w Sapporo. Uwaga na godzinę. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Trzeci konkurs na skoczni olimpijskiej rozpocznie się o 2:00 czasu polskiego z soboty na niedzielę. Kwalifikacje wystartują 30 minut po północy. Transmisję z serii kwalifikacyjnej przeprowadzi Player.pl, zaś z konkursu TVN, Eurosport 2 oraz wspomniany Player.pl.