Dawid Kubacki najlepszy w kwalifikacjach, Kamil Stoch wystąpi w jubileuszowym konkursie

Weekend ze skokami narciarskimi w japońskim Sapporo trwa w najlepsze. W piątek najlepszy w konkursie indywidualnym był reprezentant gospodarzy Ryoyu Kobayashi, dla którego była to pierwsza wygrana w Pucharze Świata od 27 lutego 2022 roku. Na podium stanęli też Dawid Kubacki oraz Halvor Egner Granerud. Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch, dla którego był to najlepszy występ od olimpijskich zmagań w Pekinie. Więcej o konkursie pisaliśmy --> TUTAJ. W sobotę o 6:30 czasu polskiego odbyły się kwalifikacje do drugich zawodów, które rozpoczną się już o 8:00.

Dawid Kubacki wygrywa kwalifikacje, czterech Polaków z awansem. Będzie jubileusz Kamila Stocha

Najlepszy w serii kwalifikacyjnej okazał się Dawid Kubacki, który poleciał 144,5 metra, co było najdłuższym skokiem w całej serii. Tuż za nim uplasował się Halvor Egner Granerud (135,5 metra), a podium uzupełnił Jan Hoerl, który wylądował na 140 metrze. Kwalifikacje rozpoczęto z 7. belki startowej. Ostatni zawodnicy swoje próby oddawali już z 4. platformy (a Granerud z 3.). Powodem tak niskiego najazdu był mocny wiatr pod narty.

Wielka przemiana Kamila Stocha. Właśnie tego nie potrafił zrobić Schlierenzauer

Polacy awansowali do sobotniego konkursu w niepełnym składzie. Piotr Żyła lądował na 133 metrze i był 10. Kamil Stoch skoczył 129,5 metra i zajął 14. miejsce. Trzy pozycje niżej uplasował się Aleksander Zniszczoł (129, 5 metra). Paweł Wąsek po sporych problemach w locie musiał się ratować i wylądował na 102 metrze. 23-latek zajął 59. lokatę.

Dzisiejsze zmagania w Sapporo będą wyjątkowe dla Kamila Stocha. Polak wystąpi po raz 400. w konkursie indywidualnym w Pucharze Świata. Stanie się tym samym czwartym skoczkiem w historii, który osiągnie barierę 400 konkursów. Wcześniej dokonali tego Noriaki Kasai, Simon Amman oraz Janne Ahonen. Ponadto będzie miał szansę przebić łączną liczbę punktów w PŚ w karierze zdobytą przez Adama Małysza. Prezes PZN zdobył łącznie 13 070 "oczek". Stoch ma obecnie w dorobku 25 punktów mniej, co oznacza, że jeśli ukończy konkurs w czołowej "10" to wyprzedzi pod tym względem wiślanina.

Zaskakujący kształt trofeów dla skoczków w Sapporo. Kubacki uzupełni kolekcję

Początek konkursu o 8:00. Ze względu na trwający Australian Open, transmisja konkursu została przeniesiona do Eurosportu 2. Sobotnie zawody będzie można oglądać również na kanale TVN oraz online na platformie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.