Uwaga na godzinę. Kubacki walczy o zwycięstwo. Gdzie i kiedy oglądać PŚ w Sapporo? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Za nami pierwszy konkurs Pucharu Świata w Sapporo. Niespodziewanie zawody wygrał Ryoyu Kobayashi, który w drugiej serii skoczył 130 metrów. Była to pierwsza wygrana Japończyka od 27 lutego 2022 roku, kiedy triumfował w Lahti i pierwsze podium od 3 marca, kiedy był drugi w Lillehammer. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki. Dla Polaka była to bardzo dobra wiadomość, ponieważ powiększył przewagę nad goniącym go w klasyfikacji generalnej Halvorem Egnerem Granerudem, który zajął trzecie miejsce. Bardzo dobrze spisał się również Kamil Stoch i uplasował się tuż za podium.

Kolejny konkurs w Sapporo. Kubacki może odskoczyć rywalom

Kibice nie będą musieli długo czekać na kolejny konkurs w Sapporo, ponieważ odbędzie się on już w sobotę. Najpierw jednak czekają nas kwalifikacje, w których wystąpi 65 skoczków. Przypomnijmy, że w Sapporo bierze udział mniej polskich zawodników niż w Zakopanem. Zabrakło Jana Habdasa, który będzie przygotowywał się do mistrzostw świata juniorów.

Sobotni konkurs będzie kolejną okazją dla Dawida Kubackiego, aby odskoczyć rywalom w klasyfikacji Pucharu Świata. Polak jest obecnie liderem. Nad drugim Granerudem ma 134 punkty przewagi, a nad trzecim Anze Laniskiem 178. Pełną tabelę można zobaczyć tutaj.

Drugi konkurs Pucharu Świata w Sapporo. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream online]

Kwalifikacje do drugiego konkursu w Sapporo odbędą się w sobotę o 6:30 czasu polskiego. Główne zawody zaplanowane są natomiast na godzinę 8:00. Ze względu na trwający Australian Open, transmisja konkursu została przeniesiona do Eurosportu 2. Sobotnie zawody będzie można oglądać również na kanale TVN oraz online na platformie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

