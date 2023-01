Sensacyjna decyzja. Mistrzyni świata zmienia barwy narodowe

Sophie Sorschag to zaledwie 24-letnia skoczkini narciarska. Pomimo wieku, urodzona w Villach zawodniczka ma już na koncie spore osiągnięcia. W 2021 roku zdobyła m.in. z drużyną Austrii złoty medal mistrzostw świata w Oberstdorfie. Nie tak dawno miała również okazję wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, ale niestety została zdyskwalifikowana w konkursie. Aktualnie wraca do formy po dziewięciu miesiącach przerwy spowodowanych zerwaniem wiązadeł krzyżowych. Okazuje się, że czekają ją jednak dużo większe zmiany.

Sophie Sorschag zmienia barwy narodowe. Od tej pory będzie reprezentować Kosowo

Pod koniec ubiegłego roku Sorschag poinformowała o tym, że kończy współpracę z reprezentacją Austrii. - Drzwi do austriackiej kadry zostały zamknięte. Pod koniec kwietnia zostałam wykluczona ze struktur narodowych, a nikt mi nie raczył nawet o tym zakomunikować. Chcę kontynuować karierę pod inną flagą, więc złożyłam o to wniosek - powiedziała dla austrackiego dziennika "Kronen Zeitung".

Nie minęło dużo czasu, a Sorschag znalazła już nową federację. Od teraz zawodniczka będzie reprezentować barwy narodowe Kosowa. - Władze federacji Kosowa osiągnęły porozumienie ze skoczkinią narciarską Sophie Sorschag. Od teraz będzie ona reprezentować Kosowo w międzynarodowych zawodach - poinformowano na oficjalnym profilu Komitetu Olimpijskiego kraju. To doskonała informacja dla Kosowa, a znacznie gorsza dla Austrii. Kraj ten stracił niezwykle utalentowaną zawodniczkę.

Sophie Sorschag wystąpiła do tej pory w siedemnastu konkursach Pucharu Świata i we wszystkich udało jej się zakwalifikować do finałowej serii. Trzykrotnie kończyła nawet zawody w czołowej "10". Aktualnie zawodniczka przygotowuje się do powrotu na skocznie pod okiem prywatnego szkoleniowca ze Słowenii.