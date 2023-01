Iga Świątek przyznała, co sądzi o skokach. Mistrzowska odpowiedź Stocha

Iga Świątek bardzo gładko wygrała mecz III rundy Australian Open. Polka w niecałą godzinę pokonała Hiszpankę Cristinę Bucsę 6:0, 6:1. Polscy kibice mieli zatem powody do zadowolenia, bo od razu mogli przełączyć się na transmisję ze skoków narciarskich. Świątek została nawet zapytana przez dziennikarza Eurosportu o to, czy będzie oglądać konkurs w Sapporo czy może raczej mecz Huberta Hurkacza, który rozgrywa się równolegle.

- Szczerze mówiąc, to po swoich meczach wybieram odcięcie się od sportu. Ale wszyscy siedzimy w sporcie i jak dzieje się coś dużego i Polacy osiągają sukcesy, to i tak się o tym dowiem. Więc powodzenia wszystkim. Raczej obejrzę "Hubiego", bo skoków za bardzo nie ogarniam. Oglądam nie wiedząc na co patrzę. Przydałoby się trochę edukacji – przyznała z uśmiechem polska tenisistka.

Konkurs na japońskiej skoczni, podobnie jak mecz Igi Świątek, dostarczył polskim kibicom pozytywnych emocji. Dawid Kubacki był drugi, ustępując jedynie Ryoyu Kobayashiemu. Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch, a 14. Piotr Żyła. Kubacki i Stoch zostali zapytani przez reportera o słowa Świątek.

- W sumie ja też nie ogarniam – powiedział będący w dobrym humorze Stoch. - Ja mam tylko zapiąć narty i jechać. Później mi pokazują, który jestem. Tak że spoko Iga, wszyscy to mamy! – dodał uśmiechnięty.

- Nieważne jak, byle dwa razy na sam dół. Dwa razy i w teorii powinno się wtedy wygrać. Od kiedy mamy przeliczniki, trochę to inaczej wygląda. Na początek, dla załapania, to proponuję z VHS-ów pozgrywać jakieś konkursy i wtedy to jest taka kwintesencja skoków, bo z przelicznikami ciężej to zrozumieć – dodał Kubacki.

To nie pierwszy raz, kiedy polscy skoczkowie za pośrednictwem mediów "rozmawiają" z Igą Świątek. Polska tenisistka i Kamil Stoch regularnie wspierają się nawzajem w mediach społecznościowych. Innym razem Kamil opublikował nagranie i podpisał je "gówniarz z paletką", nawiązując do popularnym memów ze Świątek i Lewandowskim w roli głównej.