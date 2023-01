Brawo, brawo Polacy. Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Narodów po konkursie w Sapporo

2553 punkty w Pucharze Narodów ma reprezentacja Polski po piątkowym konkursie indywidualnym w Sapporo. To pozwoliło jej utrzymać drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, w dodatku strata do prowadzącej Austrii zmalała do 357 punktów.

3 Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl