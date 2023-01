Skoki wracają do Sapporo. Uwaga na godzinę piątkowego konkursu [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W miniony weekend skoczkowie rywalizowali na Wielkiej Krokwi. W niedzielnym konkursie indywidualnym triumfował Halvor Egner Granerud, a dzień wcześniej zawody drużynowe wygrała Austria. Teraz najlepsi skoczkowie świata przenoszą się na azjatycki kontynent. W dniach 20-22 stycznia zostaną rozegrane zawody Puchar Świata japońskim Sapporo.

Puchar Świata po trzech latach wraca do Sapporo. Kubacki powalczy o utrzymanie pozycji lidera

Thomas Thurnbichler dokonał jednej zmiany w składzie w porównaniu z weekendem w Zakopanem. Do Azji z powodu innych priorytetów nie poleciał Jan Habdas (więcej TUTAJ). Niezmiennie nasz kraj będą reprezentować Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Największe szanse na sukces będzie miał oczywiście pierwszy z wymienionych rodaków, a więc Kubacki - aktualny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Kosmiczny dzień Polaków na uniwersjadzie. Spory awans w klasyfikacji medalowej

Skoki narciarskie wracają do Sapporo po trzech latach przerwy. Zarówno w sezonie 2020/21, jak i 2021/22 zawody odwołano z powodu pandemii koronawirusa. Teraz COVID-19 nie powinien przeszkodzić zawodnikom, choć istnieje prawdopodobieństwo, że inny żywioł storpeduje rywalizację. Mowa o silnym wietrze i obfitych opadach śniegu, które są prognozowane na weekend.

W przeszłości Sapporo było szczęśliwe dla Polaków. Na podium stawali Dawid Kubacki (raz), Kamil Stoch (pięciokrotnie), czy Adam Małysz (czterokrotnie). W tym roku nasi reprezentanci będą mieli aż trzy szanse na kolejne podia, bo w ten weekend zostaną rozegrane trzy konkursy indywidualne. Pierwszy już w piątek 20 stycznia. Dla polskich kibiców będzie to specyficzny weekend ze względu na różnicę czasu, jaka zachodzi między naszym krajem a Japonią. O ile w Sapporo konkursy odbędą się w godzinach popołudniowo-wieczornych, o tyle w naszym kraju będzie to wczesny ranek albo nawet noc.

Ważne informacje dla kibiców przed PŚ w Sapporo. Te zmiany mogą zaskoczyć

Skoki narciarskie w Sapporo. Pierwszy konkurs indywidualny. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja TV, stream online]

Pierwszy konkurs PŚ w Sapporo odbędzie się w piątek 20 stycznia. Początek o godzinie 8:00 czasu polskiego. Natomiast o 6:30 odbędą się kwalifikacje do konkursu głównego, a o 4:30 pierwszy oficjalny trening. Ze względu na trwający Australian Open transmisja konkursu zostanie przeniesiona do Eurosportu 2. Piątkowe zawody będzie można oglądać również na kanale TVN oraz online w platformie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.