Ważne informacje dla kibiców przed PŚ w Sapporo. Te zmiany mogą zaskoczyć

W nadchodzący weekend 20-22 stycznia Puchar Świata w skokach narciarskich zagości w japońskim Sapporo. Odbędą się tam trzy konkursy indywidualne, po jednym w piątek, sobotę oraz niedzielę. Polskę będzie reprezentowało pięciu zawodników: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Największe szanse na sukces będzie miał pierwszy z wymienionych. Kubacki to aktualny lider klasyfikacji generalnej PŚ.

Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Uwaga na godziny konkursów oraz transmisję TV

Dla polskich kibiców będzie to specyficzny weekend ze względu na różnicę czasu, jaka zachodzi między naszym krajem a Japonią. O ile w Sapporo konkursy odbędą się w godzinach popołudniowo-wieczornych, o tyle w naszym kraju będzie to wczesny ranek albo nawet noc. W piątek, 20 stycznia oraz w sobotę, 21 stycznia kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 6:30 czasu polskiego, a konkurs o godz. 8:00. Kibice muszą zwrócić szczególną uwagę na niedzielne zawody. Zaczną się one już w nocy z soboty na niedzielę. Kwalifikacje wystartują o godz. 0:30 czasu polskiego, a konkurs o godz. 2:00.

Zmiany dotkną też transmisje zawodów. Zazwyczaj Puchar Świata w skokach narciarskich można oglądać na kanale Eurosport 1, ale ze względu na trwający równolegle Australian Open zostaną one przeniesione na kanał Eurosport 2. Wszystkie trzy konkursy będzie można oglądać również na kanale TVN oraz online w usłudze Player.pl.

PŚ w skokach narciarskich w Sapporo

20 stycznia, piątek

I oficjalny trening - 4:30 (czas polski)

II oficjalny trening - 5:30

kwalifikacje - 6:30

konkurs indywidualny - 8:00

21 stycznia, sobota

kwalifikacje - 6:30

konkurs indywidualny- 8:00

22 stycznia, niedziela

kwalifikacje - 0:30

konkurs indywidualny - 2:00

Transmisja TV: Eurosport 2, TVN

Eurosport 2, TVN Stream online: Player

Relację tekstową z konkursów Pucharu Świata w Sapporo będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

