Dyrektor PŚ w Zakopanem nie gryzł się w język. Zarzuca kłamstwo

Weekendowa rywalizacja w Pucharze Świata w Zakopanem była wielkim świętem. Atmosfera jak zwykle dopisała, choć pewien niedosyt pozostał. Nasi skoczkowie przegrali o jeden punkt rywalizację z Austrią w konkursie drużynowym, a podczas zawodów indywidualnych mieszał wiatr. Po zakończeniu zmagań pojawiły się na dodatek doniesienia o niedociągnięciach ze strony organizatorów.

Wojciech Gumny dementuje plotki ws. Pucharu Świata w Zakopanem. "Nikt nie sygnalizował problemów"

Po niedzielnym konkursie indywidualnym członek Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Karol Wagner opowiedział o sytuacjach, z którymi musieli mierzyć się kibice. - Na przykład do sektora D dało się wyjść tylko przez dwie bramki i działy się tam dantejskie sceny, łącznie ze zgniataniem ludzi, przewracaniem dzieci i osób niepełnosprawnych - stwierdził działacz.

Informacje te jasno zdementował dyrektor PŚ w Zakopanem, Wojciech Gumny. - Nie wiem, skąd się wzięły takie komentarze, ale one mijają się z prawdą. Być może był jakiś głuchy telefon i plotka rozeszła się błyskawicznie. Chciałbym zdementować te informacje. Sprostaliśmy organizacji imprezy i nie było żadnych problemów technicznych. Tymczasem później czytam, że ktoś kogoś podeptał, i to jeszcze dzieci... To jakiś absurd. Nie było nawet jednego takiego zgłoszenia. Policja również potwierdziła, że nikt nie sygnalizował problemów - stwierdził jasno działacz w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Biorę udział w organizacji tego Pucharu Świata już 22 lata i powiem szczerze, że od początku mojej przygody to był jeden z najspokojniejszych, jeśli nie najspokojniejszy konkurs w historii. Spójrzmy na liczby. W poprzedniej imprezie, w której mogli uczestniczyć kibice, na obiekcie zgromadziły się 23 tysiące widzów. W tym roku było ich o osiem tysięcy mniej. Wydarzenie było tym samym łatwiejsze do przypilnowania, a nigdy wcześniej nie mieliśmy takich historii - dodał Gumny.

