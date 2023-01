Tego nie było w TV. Brutalna prawda o PŚ w Zakopanem. "Przewracano dzieci i niepełnosprawnych"

- Zaraz nas stąd zdmuchnie! - mówili do siebie wzajemnie dziennikarze zebrani pod Wielką Krokwią w Zakopanem. To tam w niedzielę odbył się konkurs indywidualny Pucharu Świata. I to jego najbardziej kontrowersyjna część. Organizatorzy momentami zupełnie się pogubili, puszczając kolejnych zawodników w fatalnych warunkach, m.in. Dawida Kubackiego, który ostatecznie minimalnie przegrał walkę o zwycięstwo z Halvorem Egnerem Granerudem . - Dawid jechał na końcu i dostał ponad 20 punktów za wiatr. A przed nim zawodnicy mieli kilka punktów dodanych. To ogromna różnica. Jak będę miał tylko okazję, to na pewno porozmawiam z Sandro Pertile - grzmiał później Adam Małysz, więcej o warunkach przeczytacie na Sport.pl.

Kibice tratowani w Zakopanem. "Jeden wielki skandal"

Chaos odczuli też kibice, którzy tłumnie zebrali się na PŚ w Zakopanem. Organizatorzy zawodów przygotowali 15 tysięcy miejsc na terenie skoczni. Kolejne 10 tysięcy miało czekać nieopodal terenu obiektu. "Próbowali rozstawiać dwuczęściowe flagi Polski przygotowane na zawody, ale jedyne, co mogli zrobić to przekląć i je złożyć. Pod skocznią słychać było w zasadzie tylko przekleństwa" - relacjonował Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Organizatorzy Pucharu Świata polegli w kwestiach logistycznych. O szczegółach opowiedział Karol Wagner, którego cytuje Radio ZET. - Na przykład do sektora D dało się wyjść tylko przez dwie bramki i działy się tam dantejskie sceny, łącznie ze zgniataniem ludzi, przewracaniem dzieci i osób niepełnosprawnych. Ludzie byli wypychani, aby udrożnić przejazd dla służb ratunkowych, co powodowało napieranie tłumu chcącego wejść. Operator skoczni nie zagwarantował stref buforowych, do których mogliby wejść i goście nieposiadający biletów. To jest jeden wielki skandal - powiedział.

Członek Tatrzańskiej Izby Gospodarczej podkreślił, że kibice nie otrzymali informacji o sektorach przypisanych do ich miejsc. Nie było też instrukcji dot. sposobu wejścia na obiekt w Zakopanem. A problemy w tej materii pojawiły się już w sobotę, przy okazji konkursu drużynowego.