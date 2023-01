Cały świat pozna historię polskich skoczków. Gigant streamingu szykuje hit

Seriale dokumentalne o sportowcach - ich drodze do sukcesu - stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. W serwisach streamingowych pojawiły się m.in. o Formule 1, Juventusie, kolarskim Movistarze czy legendarnych Chicago Bulls. Tym razem zespół Amazona zdecydował się stworzyć serię materiałów o polskiej reprezentacji skoczków narciarskich.

Byli wszędzie i są wszędzie

Jak informuje TVP Sport, filmowa ekipa amerykańskiego giganta spędza czas z naszymi zawodnikami od dłuższego czasu. Ich celem jest przygotowanie serialu o wyczynach Polaków w sezonie 2022/2023. Kamerzystów i dźwiękowców nie zabrakło również w Zakopanem, gdzie można było ich spotkać w praktycznie każdej części skoczni.

- Powstaje serial, już od kilku miesięcy, bo byli nawet na wyborach w PZN. Odpowiada za to firma Endemol Shine. Stanęli na rzęsach, żeby pozyskać wszelkie prawa do skoków: od Infrontu, EBU, w FIS itd. Temat był w przeszłości poruszany kilkakrotnie, ale wreszcie teraz doszedł do skutku. Skoczkowie ich zaakceptowali, odbyło się spotkanie w grupie, gdzie przedstawiono ekipę. I tak teraz ich śledzą. Chyba wszyscy nie możemy doczekać się efektu. Potwierdzam, że tematem będzie tylko ten sezon 2022/23 - powiedział w rozmowie z TVP Sport sekretarz PZN, Jan Winkiel.

Wszystko wskazuje na to, że serial pojawi się w sieci jesienią 2023 roku. Ma to związek z koniecznością odpowiedniego podzielenia zebranego materiału i zabierającej dużo czasu post produkcji. Miejmy nadzieję, że całość pracy filmowców zakończy się happy endem, czyli dobrym występem naszych zawodników na mistrzostwach świata w Planicy oraz wygraniem przez Dawida Kubackiego Kryształowej Kuli.