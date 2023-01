Kubacki prowadzi w klasyfikacji PŚ, ale nie zarobił najwięcej. Zdecydowany lider

Niedzielny konkurs w Zakopanem zakończył się triumfem Halvora Egnera Graneruda. W dość kontrowersyjnych okolicznościach, o 1,1 pkt wyprzedził Dawida Kubackiego. Polak z dużą przewagą prowadził po pierwszej serii, ale w drugim skoku skrzywdziło go jury. Lider Pucharu Świata został puszczony przy bardzo niekorzystnych warunkach i po skoku na 124 metr wylądował tuż za plecami Norwega. Zszokowany decyzją Borka Sedlaka był również Granerud.

- Jest mi przykro z powodu Dawida. (...) Moim zdaniem nie powinien dostać zielonego światła przed drugim skokiem. Ale taki to jest sport - powiedział skoczek. Choć Polak utrzymał prowadzenie w PŚ, to w innej klasyfikacji zdecydowanie przegrywa Norwegiem.

Kubacki na drugim miejscu listy płac w sezonie 2022/23. Granerud liderem

Mowa o zarobkach w sezonie 2022/23. Najwięcej jak do tej pory zainkasował wicelider tabeli PŚ, Granerud. Norweg wygrał cztery konkursy, z czego trzy podczas Turnieju Czterech Skoczni. Ostatecznie to on sięgnął po Złotego Orła, co zaowocowało wysoką premią. Za triumf w niemiecko-austriackiej imprezie zgarnął 100 tysięcy franków szwajcarskich. Sumując wszystkie jego zarobki z tego sezonu, na jego koncie widnieje 222 850 franków szwajcarskich, co w przeliczeniu na naszą walutę daje ponad milion złotych.

Tuż za nim w zestawieniu jest Kubacki. Polak wygrał pięć konkursów w tegorocznym cyklu PŚ i sześć razy stawał na podium, zajmując drugie lub trzecie miejsce. Jest jedynym zawodnikiem, który nie wypadł poza TOP 10 w żadnym z dotychczasowych konkursów. Takie wyniki przełożyły się na spore wynagrodzenie. Uzbierał 144 250 franków szwajcarskich, co daje ponad 630 tysięcy polskich złotych. Widać jednak, że zdecydowanie ustępuje Granerudowi.

Prowizoryczne podium zestawienia uzupełnia Anze Lanisek, a więc trzeci zawodnik PŚ. Słoweniec wygrał trzy konkursy w tym sezonie i obecnie na jego koncie jest 111 200 franków szwajcarskich, a więc około 520 tysięcy złotych.

Kubacki nie jest jedynym Polakiem, który znajduje się wysoko w zestawieniu zarobków. Piotr Żyła zajmuje piąte miejsce. Na jego koncie widnieje 68 150 franków szwajcarskich, czyli niespełna 320 tysięcy złotych. Pierwszą dziesiątkę zamyka Kamil Stoch. Forma trzykrotnego mistrza olimpijskiego rośnie z każdym konkursem, co widać także po zarobkach. Dotychczas zainkasował 35 550 franków szwajcarskich, a więc około 166 tysięcy złotych. Na spore wynagrodzenie może liczyć również Paweł Wąsek - 15 950, a więc około 75 tysięcy złotych.

Klasyfikacja finansowa Pucharu Świata - stan na 16 stycznia 2023 roku

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 222 850 franków szwajcarskich (1 040 700 złotych),

2. Dawid Kubacki (Polska) - 144 250 franków szwajcarskich (673 600 złotych),

3. Anze Lanisek (Słowenia) - 111 200 franków szwajcarskich (519 300 złotych),

4. Stefan Kraft (Austria) - 89 450 franków szwajcarskich (420 000 złotych),

5. Piotr Żyła (Polska) - 68 150 franków szwajcarskich (318 300 złotych),

6. Manuel Fettner (Austria) - 56 200 franków szwajcarskich (264 000 złotych),

7. Michael Hayboeck (Austria) - 48 000 franków szwajcarskich (225 000 złotych),

8. Karl Geiger (Niemcy) - 38 750 franków szwajcarskich (182 000 złotych),

9. Daniel Tschofenig (Austria) - 38 000 franków szwajcarskich (178 000 złotych),

10. Kamil Stoch (Polska) - 35 550 franków szwajcarskich (166 000 złotych),

...

22. Paweł Wąsek (Polska) - 15 950 franków szwajcarskich (74 500 złotych),

46. Jan Habdas (Polska) - 1 000 franków szwajcarskich (4 700 złotych),

50. Tomasz Pilch (Polska) - 750 franków szwajcarskich (3 500 złotych),

52. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 600 franków szwajcarskich (2 800 złotych),

56.Stefan Hula (Polska) - 400 franków szwajcarskich (1 900 złotych).

Kolejne zawody PŚ w skokach narciarskich odbędą się w japońskim Sapporo. Od piątku do niedzieli na Okurayamie zaplanowano aż trzy konkursy indywidualne. Pierwszy już 20 stycznia o 8:00 czasu polskiego. Polacy wystartują w Japonii w składzie Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.