PŚ w Zakopanem. Spiker pozwolił sobie na niesmaczny żart o skoczku. "Żenada"

Niedzielny konkurs w Zakopanem zakończył się zwycięstwem Halvora Egnera Graneruda, który o nieco ponad punkt wyprzedził Dawida Kubackiego. Jeden z lepszych skoków w pierwszej serii oddał Fatih Arda Ipcioglu. Turek zepsuł jednak drugą próbę i skończył na 25. miejscu. Kontrowersje wzbudził komentarz DJ-a w kierunku skoczka.

Niesmaczny komentarz DJ-a na zawodach w Zakopanem. Skomentował kolor skóry Turka

W pierwszym skoku na Wielkiej Krokwi Ipcioglu wylądował na 130 metrze, druga próba to 118.5 m. Spiker pozwolił sobie wtedy na niesmaczny żart. "Trzeba przyznać, że zawodnik z Turcji jest najbardziej opalonym skoczkiem na świecie" - powiedział, a na Twitterze zacytował go dziennikarz TVN Damian Michałowski. Komentarz wywołał lawinę kontrowersji w sieci. "Co za żenada" - napisał Michałowski.

Po weekendzie PŚ w Zakopanem skoczkowie zmieniają teraz kontynent, ponieważ następne konkursy będą mieć miejsce w japońskim Sapporo. Rywalizację rozpoczną w piątek (20 stycznia), kiedy zostaną rozegrane kwalifikacje. Na słynnej Okurayamie odbędą się aż trzy konkursy indywidualne.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata: