Małysz doradza Kuleszy ws. selekcjonera: Mam nosa. To będzie strzał w '10'

Thomas Thurnbichler był wyborem nieoczywistym, ale już teraz można powiedzieć, że doskonale wykorzystuje szansę od Adama Małysza i Polskiego Związku Narciarskiego. Z nowym trenerem w polskie skoki weszło nowe życie: Dawid Kubacki jest liderem Pucharu Świata, Kamil Stoch i Piotr Żyła skaczą na wysokim poziomie, a Paweł Wąsek i Jan Habdas robią postępy. - Jasne, że mam satysfakcję. Od jakiegoś czasu mam nosa do trenerów. To daje wielką satysfakcję, że przychodzi człowiek, który rozwija nasze skoki - mówił Adam Małysz po weekendzie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.

"Potrzebny jest trener z nazwiskiem"

A skoro ma nosa do trenerów, to został zapytany, o to, co powinien zrobić PZPN i prezes Cezary Kulesza z wyborem nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. - Już za dużo byście chcieli. Ja się na skokach znam - śmiał się Małysz, ale po chwili zaczął doradzać Cezaremu Kuleszy. - Potrzebny jest trener z nazwiskiem, to oczywiście moja opinia. To spowoduje, że zawodnicy będą przede wszystkim stosować się do tego, co wymyśli i uwierzą w to. Na pewno możliwości trenera z nazwiskiem pozwolą stworzyć zespół, bo na dziś niby go mamy, ale cały czas gdzieś szwankuje - analizował.

- Konkretnego nazwiska nie podam. Wiem, że były różne rozmowy i padały wysokie sumy, dla nas wręcz niemożliwe, ale jeśli PZPN faktycznie stać na to, żeby zatrudnić duże nazwisko, to na pewno będzie to strzał w "10" - rzucił na koniec prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Piłkarska reprezentacja Polski nie ma selekcjonera od 1 stycznia. 31 grudnia wygasł kontrakt Czesława Michniewicza i PZPN wciąż szuka jego następcy. Nazwisko nowego selekcjonera ma zostać ogłoszone do końca stycznia.