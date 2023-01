Stoch gryzł się w język. Znów nie miał szczęścia. Thurnbichler: Kiedyś musi przyjść ten dzień

Siódme miejsce Kamila Stocha nie mogła w pełni nie zadowolić polskiego skoczka, ale jest dobrym znakiem: wciąż jest blisko czołówki i cierpliwie czeka na dzień, kiedy to on będzie jednym z trzech najlepszych, a być może nawet ponownie najlepszym zawodnikiem jednego z konkursów Pucharu Świata.

Stoch znów nie miał szczęścia do warunków. Ale o nich nie chce rozmawiać. Więcej mówi o swoich błędach

- Było dobrze, ale bez takich skoków, na które czekam - ocenia po konkursie w Zakopanem Kamil Stoch. -Bo czekam, żeby w pełni wyszły, ale uważam, że robię dobrą pracę. Kosztuje mnie to dużo, bo chcę więcej, ale z drugiej strony wiem, że metoda małych kroków może dać mi o wiele więcej. Dlatego ją kontynuuję pracę i cieszę się tym, że mogę mieć na narty na nogach i lecieć w dół - dodaje.

Jak komentuje trudne warunki, do których znów nie miał szczęścia? - Mogę rozmawiać tylko o tym, na co mam wpływ, a mam na swoje skoki. I one były dobre, solidne, ale wciąż brakuje im trochę do tego, żeby były idealne. Pierwszy skok był z wycofanej pozycji najazdowej, drugi mocno spóźniony. Tutaj dało się wycisnąć więcej. Na warunki nie mam wpływu - podkreśla Stoch.

Kubacki chciał "pozdrowić" jedną osobę. Dobrze, że zmienił zdanie

- To był bardzo trudny konkurs. Tym bardziej mam mieszane uczucia: chciałem dziś skakać daleko, bo emocje były wielkie, a atmosfera świetna, kibice przeszli samych siebie, ale z drugiej strony dałem z siebie wszystko, skakałem na wysokim poziomie przy trudnych warunkach i błędach, więc to siódme miejsce przyjmuję z podniesioną głową - przyznaje Stoch.

Thurnbichler o Stochu: Kiedyś musi przyjść ten dzień, gdy po prostu wszystko się ułoży

Thomas Thurnbichler został zapytany o brakujący element w skokach Stocha. - Dziś? Takim czynnikiem były warunki. W pierwszej serii miał dodane 15,7, a w finałowej 18 punktów za wiatr z tyłu skoczni. Pierwszy skok był też dość pasywny, jeśli chodzi o pozycję najazdową. Przez to jego pozycja w locie jest pionowa, wytraca prędkość i rotację w powietrzu. Drugi był już lepszy, ale nie pomogło mu to, na co napotkał w locie. Skacze dobrze, solidnie. Kiedyś musi przyjść ten dzień, gdy po prostu wszystko się ułoży - zapewnia trener polskich skoczków.

Zagadujemy Austriaka, że w Sapporo, gdzie teraz przeniesie się cykl Pucharu Świata, Stochowi często wieje silnie pod narty. Jak w 2019 roku, gdy uzyskał na Okurayamie aż 148,5 metra i pobił rekord skoczni. - Oby tak było, zobaczymy - kwituje z uśmiechem Thurnbichler.

Thurnbichler wydał wyrok ws. Kubackiego. Zapowiedział, że porozmawia z jury

Zakopane wlało energię w Stocha. Był w szoku, gdy zobaczył zmianę warunków

- Było naprawdę niesamowicie i dziękuję kibicom, że stworzyli naprawdę coś niesamowitego - podsumowuje konkursy w Zakopanem Stoch. - Byłem bardzo sceptycznie nastawiony do warunków przez cały dzień i nie sądziłem, że konkurs się dziś odbędzie. Usłyszałem parę opinii, że ma być lepiej, wiać coraz lżej, a o 16 byłem w całkowitym szoku, bo wyglądało to jakby ktoś nacisnął guzik i wyłączył wiatr - relacjonuje.

- Było super. Cały weekend okazał się świetnym doświadczeniem. Czułem się tutaj takim podziwianym i oklaskiwanym aktorem, a tego bardzo było mi trzeba, za tym tęskniłem. To wlało we mnie dużo energii. Choć w środę czułem się słabo, to wyjeżdżam stąd naładowany i w pełni zmotywowany. Postaram się to wykorzystać w kolejnych konkursach - zapewnia Polak.

FIS komentuje skandaliczną sytuację w Zakopanem. Sedlak założył kaptur i poszedł

Teraz Sapporo. "Też za nim tęsknię"

Teraz przed najlepszymi skoczkami świata przelot do Azji i aż trzy indywidualne konkursy w Japonii, na skoczni w Sapporo. - Za Sapporo też tęsknię, bo lubię tam być, ten obiekt, który bywa kapryśny i pomimo tego oczekuję na te zawody i że uda się tam dobrze spisać - zaznacza Stoch.

Konkursy zaplanowano na dni 20-22 stycznia.