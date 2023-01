Stoch poszedł na całość. Złamał zakaz. "Mistrz" [WIDEO]

Niedzielny konkurs indywidualny na skoczni w Zakopanem przyniósł sporo emocji. Choć po pierwszej serii zapowiadało się na zwycięstwo Dawida Kubackiego, po drugim skoku lider klasyfikacji generalnej spadł na 2. miejsce. Wszystko przez bardzo trudne warunki, w których przyszło mu skakać. Najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud z Norwegii, a podium uzupełnił Austriak Stefan Kraft.

Stoch wspiął się do kibiców, by dać im autografy

Z dobrej strony zaprezentował się Kamil Stoch, który zajął 7. lokatę. Trzykrotny mistrz olimpijski w obu seriach trafił na niekorzystne warunki, a po konkursie nie był do końca zadowolony ze swojej postawy. "No niestety, mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony jestem zawiedziony, bo wiem, że mogłem skakać lepiej" - powiedział.

Mimo niezadowolenia Stoch nie zapomniał o kibicach, którzy tłumnie dopingowali polskim skoczkom podczas weekendu na Wielkiej Krokwi. Zawodnik postanowił wspiąć się po kamiennym murze do fanów, którzy z wielką radością czekali na autograf. Nie zawiódł ich oczekiwań. "Kamil Stoch mistrz. Wieje, leje, a on wspina się do kibiców" - podsumował na Twitterze dziennikarz Sport.pl, Dominik Wardzichowski.

Zajęcie 7. miejsca pozwoliło Stochowi awansować na ósme miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na prowadzeniu utrzymał się Kubacki, a za jego plecami doszło do małej zmiany. Na drugie miejsce, kosztem Słoweńca Anze Laniska, awansował Halvor Egner Granerud.

Skoczkowie przeniosą się teraz do Sapporo, gdzie w dniach 20-22 stycznia zaplanowano trzy konkursy indywidualne. Trener Thomas Thurnbichler zadecydował, że na Okurayamie wystąpią Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

